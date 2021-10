Am Sonntag wurde das Mädchen tot in der Wohnung der Eltern gefunden. Bereits am Montagmorgen wurde der 17-jährige Tatverdächtige an einem Bahnhof gefasst. Nun äußerte sich die Polizei zum Stand der Ermittlungen.

Von Bernd Kramer

Ein schneller Fahndungserfolg, aber noch viele offene Fragen: Nachdem eine 14-Jährige am Sonntag im Haus ihrer Eltern gewaltsam umkam, konnte die Polizei bereits am Montagmorgen am S-Bahnhof in Pasing einen 17-Jährigen festnehmen, der als tatverdächtig gilt - über das Motiv gibt es aber bislang keinerlei Erkenntnisse, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montagmittag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärten.

Der 17-Jährige war laut Polizei offenbar seit mehreren Monaten mit dem Mädchen befreundet gewesen und hatte immer wieder bei ihr zu Hause in Bogenhausen übernachtet. Am Sonntagmorgen fand die Mutter ihre Tochter tot vor und verständigte die Polizei, Reanimationsversuche blieben erfolglos. Von dem 17-Jährigen, der am Abend noch zu Besuch war, fehlte zu dem Zeitpunkt jede Spur. Laut Polizei starb das Mädchen zwischen vier und sechs Uhr in der Nacht durch einen Stich in die Brust.

Zwei Bekannte hatten nach der Berichterstattung über den Fall den 17-jährigen Tatverdächtigen am Montagmorgen gegen 8 Uhr am S-Bahnhof Pasing erkannt und die Bahnhofssicherheit verständigt. Gegen 8.15 Uhr wurde der Jugendliche von der Bundespolizei festgenommen. Er habe apathisch gewirkt und keinen Widerstand geleistet, erklärte die Polizei auf der Pressekonferenz. Bei dem 17-Jährigen wurden zwei Messer gefunden. Ob sich darunter auch die Tatwaffe befindet, konnten die Beamten noch nicht mitteilen. Keine Erkenntnisse gibt es laut Polizei bislang auch zur Frage, ob sich der 17-Jährige an dem Bahnhof befand, weil er womöglich fliehen wollte.

Die Staatsanwalt behandelt den Fall als Mordsache, wie eine Sprecherin erklärte. Das Mädchen habe offenbar geschlafen, als der Täter mit dem Messer zustach. Damit sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, so die Sprecherin. Diese Erkenntnisse seien aber vorläufig und könnten sich ändern. "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang."

Zu Berichten, wonach der mutmaßliche Täter unter einer psychischen Erkrankung leiden könnte, wollte die Sprecherin keine Stellung beziehen. Sie verwies darauf, dass im Zuge der Ermittlungen ein psychiatrisches Gutachten erstellt werde, um die Frage der Schuldfähigkeit zu klären. Der 17-Jährige selbst hat noch keine Angaben zur Sache gemacht. Er soll am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.