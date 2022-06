Mirjam Smend (links) und Heike Littger wollen Mode zu dem machen, was sie sein kann: fair und nachhaltig, wertgeschätzt und verbindend.

Von Sabine Buchwald

Vor einem Jahr war es nur eine Idee. Nun liegt sie fertig vor Mirjam Smend und Heike Littger: ein Magazin, 162 Seiten stark, auf 100 Prozent Recycling-Papier in Bayern gedruckt, bunt und abwechslungsreich, obwohl es inhaltlich nur um ein Thema geht: nachhaltige Mode. Beide Frauen haben lange für Online-Medien gearbeitet, gehörten mit zu den ersten Journalistinnen in diesem Bereich. Und doch glauben sie fest an Print-Produkte, auch als ein Zeichen für Nachhaltigkeit.