Münchnerin randaliert an Michael-Jackson-Denkmal

Eine Frau hat am Montagabend auf dem Münchner Promenadeplatz gewütet. Ziel ihrer Attacke: die Bilder und Devotionalien, die Fans des verstorbenen Popsängers Michael Jackson dort zwischen Bäumen am Denkmal für den Renaissance-Komponisten Orlando di Lasso aufgestellt haben. Kurz vor Mitternacht wurde die Einsatzzentrale der Polizei durch Passanten darüber informiert, dass eine Frau an der Statue abgestellte und angebrachte Gegenstände zerstört.

Eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München trafen die Polizisten am genannten Ort an. Sie wurde zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen Sachbeschädigung angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die 1849 von Max von Widnmann geschaffene Komponisten-Bronze blieb unbeschädigt.