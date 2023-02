Von Marcelinus Sturm

Hier hängt er also, der Hammer. An den Menüs dieses Restaurants müssen sich alle messen lassen, die den Anspruch erheben, die beste Küche der Stadt zu bieten. Vor gut vier Monaten hat Jan Hartwig in der Luisenstraße 27 sein eigenes Restaurant eröffnet, nach sieben höchst erfolgreichen Jahren im Atelier des Bayerischen Hofs, in dem er 2017 erstmals drei Sterne im Michelin erkocht hatte. Mitte 2021 verließ er das Luxushotel am Promenadeplatz mit der Ankündigung, künftig auf eigene Rechnung zu arbeiten. Auch auf eigene Schulden, denn er hat keinen Sponsor, wie er sagt, und 16 Leute im Team.