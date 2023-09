Manche wollen es gewiss nicht glauben, aber was München momentan unbedingt noch braucht, ist ein weiteres Bierfestival. "Das kann die Stadt schon haben", dachten sich die Macher vom Fat Cat, der Zwischennutzung im Gasteig-Kulturzentrum. Und deshalb findet am letzten Wiesn-Freitag und -Samstag dort das Craftbeer Oktoberfest statt. Mehr als 20 lokale und internationale, kleine Handwerksbrauereien präsentieren an die 80 Biere. Dazu gehören Crew Republic und Tilmanns Biere aus München, aber auch Pivovsky aus Polen und Brewski aus Schweden. Ihre Erzeugnisse können allesamt mit einem Ticket, das den schönen Namen "Drink All You Want" trägt, probiert werden - und wer bis zum 26. September bucht, kann auch noch etwas Geld sparen. Vertreten sind nicht nur Klassiker wie Helles oder Lager, man kann auch "deren moderne Interpretationen und fruchtig-exotische Varianten der Braukunst kennenlernen", so die Veranstalter. Wie in der Craftbeer-Szene üblich, kommt man auch schnell in Kontakt zu den Brauern selbst. Man kann Workshops besuchen, in denen man erfährt, welche Speisen zu welchem Bier passen, "und die Sinne für Aromen und Nuancen schärfen". Und weil Bier mit Party noch schöner ist - man weiß das von diesem anderen Oktoberfest, das derzeit in München stattfindet - gibt es im Fat Cat auch Live-Musik von den Bands Buck Roger and the Sidetrackers und Sheep lost. Es darf getanzt werden. Und für die notwendige Grundlage werden diverse Foodtrucks vorfahren, die Herzhaftes, Veganes, aber auch Süßigkeiten im Angebot haben (Craftbeer Oktoberfest, Freitag und Samstag, 29. und 30. September, 16-23 Uhr, Fat Cat im Gasteig, Rosenheimer Straße 5, Eintritt pro Person 65 bis 100 Euro, www.craftbeeroktoberfest.de).