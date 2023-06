LMU München:Jura-Professor bietet Seminar über "Hochschlafen" an

Jura-Professor bietet Seminar über "Hochschlafen" an

Volker Rieble will in der Lehrveranstaltung "Liebschaften am Arbeitsplatz" Rechtsprobleme rund um den "Aufstiegsbeischlaf" besprechen. Die Empörung ist groß, die Fakultät nennt den Ankündigungstext "abstoßend".