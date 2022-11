Von Tom Soyer

Als Teil einer bundesweiten Aktion hat am Samstagabend eine Gruppe von Freiwilligen der Albert-Schweitzer-Stiftung vor einer Lidl-Filiale an der Schleißheimer Straße für bessere Tierhaltungsbedingungen demonstriert. Sie zeigten dabei heimlich im Sommer 2022 in einem Lidl-Zulieferbetrieb aufgenommene Stallfotos, auf denen vor lauter Hühnern kein Boden mehr zu sehen war, sowie ein "Undercover-Video" derselben Aktion. Dem stellvertretenden Filialleiter überreichten die Beteiligten ein Schreiben mit Forderungen an Lidl, sich stärker ums Tierwohl zu kümmern und "Qualzucht" bei Zulieferern zu unterbinden.

Dem Bekunden der Aktionsgruppe München der Schweitzer-Stiftung nach habe ihnen der Lidl-Vertreter "sehr freundlich" zugesichert, das an die Zentrale weiterzureichen. Wer dem Aufruf der Aktivisten folgt und sich per Mail-Protest an die Zentrale wendet, erhält vom Lidl-Kundenservice aus Bad Wimpfen binnen Minuten ein Antwortschreiben, in dem Lidl ankündigt, die Lieferanten bereits um Stellungnahme gebeten und externe Sachverständige eingeschaltet zu haben. Zudem wolle Lidl, "langfristig unser Frischgeflügel vollständig auf die Haltungsstufen 3 und 4 umstellen". Das sei "ein noch höheres Tierwohlniveau als in der europäischen Masthuhn-Initiative".

Ziel ist, die Haltungsbedingungen zu verbessern

Jener Initiative, in der die Münchner Aktivisten noch längst kein perfektes Ziel, aber einen guten Kompromiss sehen, haben sich andere Ketten wie Aldi längst angeschlossen,Lidl hingegen noch nicht, bekräftigen Martin Riedlberger und Macus Bauer bei ihrer Aktion am Samstagabend.

Im Supermarkt gibt es 400 Gramm "Hähnchen Mini-Steaks aus dem Brustfilet" zu 4,99 Euro, "Haltungsform 2: Stallhaltung plus", das Geflügel-Kühlregal ist am Samstag um 18 Uhr fast leer gekauft. Die fünf veganen Protestierer draußen vorm Lidl-Eingang sind Realisten. "Wir wissen, dass noch viel Fleisch gegessen wird, deshalb ist unser Ziel auch, dass die Haltungsbedingungen verbessert werden." Fast 140 000 Unterstützer hat die Albert-Schweitzer-Stiftung dafür schon im Internet.