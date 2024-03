Bei einem Unfall in der Lerchenau ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein Mann von einem Linienbus überrollt worden. Der Mann war aus zunächst unklaren Gründen in der Lasallestraße an der Haltestelle Max-Wönner-Straße zwischen den Bus und dessen Anhänger geraten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Anschließend wurde er überrollt.