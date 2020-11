In der Frühstücksbox des Café Chance findet man auch vietnamesische Spezialitäten wie das Banh Mi.

Das Café Chance im Lehel will das Beste der vietnamesischen und der deutschen Küche vereinen. Nun bietet das Lokal auch Frühstücksboxen an, die man sich liefern lassen oder abholen kann.

Von Jacqueline Lang

Es ist Samstag, Punkt 11 Uhr klingelt es an der Tür - und ausnahmsweise ist es nicht der Paketbote, der nur ein paar Päckchen für die Nachbarn abgeben möchte. Ein Päckchen oder besser gesagt eine Box hat der Mann, der vor der Tür steht, aber dennoch dabei. Mit beiden Händen solle man nach ihr greifen, rät er, damit der Inhalt sich nicht auf dem Boden verteilt. Nach einer schnellen Geldübergabe trägt man die kostbare Fracht in die Küche, wo der Tisch bereits gedeckt ist. Die Vorfreude ist groß, der Hunger auch. Denn was da gerade geliefert wurde, ist die "Special Brunch Box" des Café Chance, die den perfekten Start ins Wochenende verspricht.

Coronabedingt bietet das kleine Café im Lehel nämlich neuerdings am Wochenende Frühstücksboxen an, die man sich entweder liefern lassen oder abholen kann. Damit ist das Café Chance längst nicht mehr allein. War die Auswahl der Anbieter für Frühstück zum Mitnehmen während des ersten Lockdowns im Frühjahr noch recht überschaubar, bieten nun immer mehr Lokale vollgepackte Frühstücksboxen an. Wer nun also trotz geschlossener Cafés nicht auf einen ausgiebigen Brunch im kleinsten Kreis verzichten möchte, hat die Qual der Wahl.

Die Idee mit den Boxen ist bei Betreiber Khoa Tran wie bei vielen anderen Gastronomen aus der Not geboren. Im Frühjahr während des ersten Lockdowns, erzählt er am Telefon, habe es schlecht für sein Café ausgesehen. Als er im Oktober befürchtete, dass ihm eine erneute Schließung bevorstehen könnte, entschied er sich dafür, sein Glück mit Frühstücksboxen zu probieren.

Das Angebot wird gut angenommen - auch wenn Tran das Gefühl hat, dass viele gar nicht in erster Linie wegen des Frühstücks bestellen, sondern um ihn zu unterstützen. Ob es sich am Ende finanziell lohnt, müsse sich erst noch zeigen, aber ein paar wenige Einnahmen seien besser als keine und arbeiten zu können, helfe immerhin gegen die Ohnmacht. "Wir wollen nicht nur dasitzen und Däumchen drehen", sagt Tran.

Die Betreiber des Café Chance haben es sich zum Ziel gesetzt, das Beste aus deutscher und vietnamesischer Küche zu vereinen. Sie bieten gleich vier verschiedene Box-Varianten an: Das "Classic Breakfast" (35 Euro bei Abholung/ 45 Euro bei Lieferung) für zwei Personen enthält Croissants, Käse und Wurst, frisch gepressten Orangensaft und Obst. In der "Die Sweetness Box" (25 Euro/ 35 Euro) für zwei liegen ein Pain au Chocolat, eine Müsli Bowl, Obst, eine Schokotarte, Orangensaft und für einen kleinen Aufpreis von 2,50 Euro auch noch wahlweise French Toast oder Pancakes.

Die "Vegetarische Box" (50 Euro/ 60 Euro), die ebenfalls für zwei Personen gedacht ist, enthält vegane Goi Cuon - in Deutschland besser bekannt als Sommerrollen - sowie ein vegetarisches Banh Mi, das ist ein leckeres vietnamesisches Baguette, das sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit erfreut, eine Müsli Bowl oder Porridge, Croissants, Obst und Orangensaft.

Wer sich nicht entscheiden kann und am liebsten einmal alles bestellen möchte, für den ist die "Special Brunch Box" (55 Euro/ 65 Euro) für zwei bis vier Personen wie gemacht: Die Sommerrollen und das Banh Mi kommen in dieser Version mit Putenfleisch. Der Rest ist das Beste aus allen anderen Boxen. Nur Vorsicht: Für zwei Personen reicht die Box locker, wer zu viert Frühstücken will, sollte je nach Hunger vielleicht doch noch ein, zwei Semmeln beim Bäcker holen.

Beim Café Chance muss man nicht wie bei anderen Lieferdiensten Zeiträume von mehreren Stunden auswählen, in denen die Bestellung irgendwann kommt. Wer seine Box um 11 Uhr haben möchte, bekommt sie auch dann. Das Café kann deswegen insgesamt weniger Bestellungen annehmen, aber die Kunden sind zufrieden. Das ist für den Café-Betreiber trotz finanziell schwerer Lage immer noch das Wichtigste. Wer das Frühstücken mit einem morgendlichen Spaziergang verbinden möchte, kann die Box selbst im Lehel abholen. Bestellen muss man auch dann am Vortag, entweder telefonisch oder per Mail.

Einen Brunch mit allen Freunden im Lieblingscafé kann natürlich auch eine Frühstücksbox wie die vom Café Chance nicht ersetzen. Und für wen ein weich gekochtes Ei und ein Cappuccino dazugehören, der muss sich trotz Bestellung noch selbst an den Herd stellen. Doch wenn das Corona-Jahr eines gelehrt hat, dann wohl, dass man das Beste aus den gegebenen Umständen machen muss. Die Frühstücksboxen sind zum einen eine gute Möglichkeit, die Münchner Gastronomie zu unterstützen ohne das Haus zu verlassen, und zum anderen die bequemste Möglichkeit, ohne allzu viel Aufwand opulent zu brunchen. Und noch einen Vorteil hat der Lieferservice: Theoretisch kann man die Box im Schlafanzug in Empfang nehmen und dann schnell zurück ins Bett hüpfen und es sich dort schmecken lassen.

Café Chance, Liebigstraße 26, 80538 München, 089/45214951, info@cafe-chance.de, aktuelle Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 8 bis 15.30, Sa. u. So.: Abholung und Lieferung der Boxen nach Absprache, www.cafe-chance.de