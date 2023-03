Der 48-Jährige fordert die Herausgabe des sichergestellten Wagens und bringt die Polizei so selbst auf die Spur seiner illegalen Geschäfte.

Von Martin Bernstein

Weil er das angeblich gestohlene, bei einem Auffahrunfall beschädigte Auto eines Bekannten gar zu penetrant von der Polizei zurückgefordert hat, ist ein mutmaßlicher Drogendealer in München aufgeflogen. Der 48-Jährige besaß sogar die Chuzpe, selbst auf einer Polizeidienststelle aufzutauchen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Am 11. Februar hatte eine 56-Jährige der Polizei einen Auffahrunfall am Lenbachplatz gemeldet. Noch während sie den Notruf tätigte, liefen der bislang unbekannte männliche Fahrer des anderen beteiligten Autos und seine weibliche Beifahrerin zu Fuß davon. Ihr Fahrzeug, ein Lexus mit polnischem Kennzeichen, ließen die beiden mit laufendem Motor stehen. Im Inneren des Autos fanden Polizisten Betäubungsmittel - mehr als 100 Gramm Amphetamin - und einen Schlagstock. Das Auto wurde sichergestellt.

Fünf Tage später meldete ein 51-Jähriger persönlich bei der Polizeiinspektion 29 in Forstenried sein Fahrzeug als gestohlen. Er war in Begleitung eines 48-jährigen Münchners. Wegen der laufenden Ermittlungen und vieler offener Fragen gab die Polizei den Lexus nicht heraus. Eine Woche später am Donnerstag erbat der 48-Jährige im Auftrag des 51-Jährigen erneut die Herausgabe des Fahrzeugs. Im Gespräch ergaben sich laut Polizei "strafrechtlich relevante Verdachtsmomente". Daraufhin wurden die Wohnungen der beiden durchsucht.

In der Aufenthaltswohnung des 51-Jährigen konnten Utensilien für Konsum und Verpackung von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Da sich aber keine konkreten Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergaben, wurde der 51- Jährige nach der Durchsuchung entlassen. In der Wohnung des 48-Jährigen fanden die Ermittler größere Mengen an unterschiedlichen Betäubungsmitteln - mehr als zwei Kilogramm Marihuana und mehrere Hundert Gramm Kokain. Der 48-Jährige wurde festgenommen. Die beiden Unbekannten, die den Auffahrunfall verursacht hatten, sind weiterhin flüchtig.