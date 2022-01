Verkleidet als Konzernbosse "bedanken" sich Klimaaktivisten am Freitag bei der EU-Kommission vor deren Münchner Büro für die Gas-Förderung.

Von Bernd Kastner

Sie haben keine Geduld mehr und kein Vertrauen in die Politik. Sie argumentieren radikal. Sie propagieren zivilen Ungehorsam. Sechs junge Leute reden über die Klimakrise und darüber, was nötig sei, um die Katastrophe abzuwenden. Sie loten politische und rechtliche Grenzen aus. Welcher Protest ist noch legal, und was ist illegal, aber aus ihrer Sicht ethisch vertretbar, ja, notwendig?