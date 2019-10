Die Pädagogin Anke Elisabeth Ballmann klagt die Überforderung von Erzieherinnen in Kindertagesstätten an. Dort herrsche zu viel Gewalt - Ausgrenzung, Demütigung, Entwertung. Eine provozierende These.

Anke Elisabeth Ballmann klagt in ihrem Buch "Seelenprügel" Missstände in Kindertagesstätten an. Ballmann, promovierte Pädagogin, provoziert bewusst. Sie will wachrütteln, bietet aber auch Lösungsvorschläge an. Ballmann betreibt ein privates Fortbildungsinstitut in München. In ihrem Büro steht ein Flügel. Sie hat sich damit einen Kindheitstraum verwirklicht, sagt sie. Ihre Familie habe weder Geld noch Zeit gehabt, um ihr das Klavierspielen zu ermöglichen. Seit einem guten Jahr nimmt die 50-Jährige Unterricht. Es macht sie glücklich.