Ein langer Atem war vonnöten, hat sich aber gelohnt: Seit dem Einzug der Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg war auch deren Ausleihstelle, die Kinderbibliothek in den ehemaligen Stallungen, nicht renoviert worden - was aber nach vierzig Jahren dringend geboten war. Nach einem halben Jahr Schließzeit erstrahlt sie nun rundum saniert in neuem Glanz. Das Bundesfamilienministerium hat 150000 Euro für den kompletten Umbau und die Neukonzeptionierung zur Verfügung gestellt, insgesamt sind rund 200000 Euro investiert worden, um einen kindgerechten und zeitgemäßen Ort zu schaffen, der Zugang zu 20000 Medien in 24 Sprachen auf einer Fläche von 200 Quadratmetern gewährt. Da heutzutage auch Kinderbibliotheken mehr sind als reine "Abholstationen", wird auch das mehrsprachige Kurs- und Kreativprogramm wieder starten, wenn die Kinderbibliothek am 22. März ihre Tore aufschließt.