Von Oliver Hochkeppel

Immerhin etwas Erfreuliches hat Corona hinterlassen: Open-Air-Kleinkunst hat sich in München etabliert. So mauserte sich Till Hofmanns "Eulenspiegel Flying Circus", im vergangenen Jahr erstmals im Posthof des Deutschen Museums, trotz mäßigen Sommerwetters zu einem Lieblings-Ort der Künstler wie des Publikums. Und so geht es dort jetzt wieder los. Den ganzen Juni lang kann man an diesem lauschigen Plätzchen eine bunte Blütenlese der aktuellen Kleinkunstszene genießen.

Vielfalt ist Programm: Neben den Stars der Münchner und bayerischen Szene wie Christian Springer (mit seinem aktuellen Programm "Nicht egal", 2.6.), Max Uthoff ("Moskauer Hunde", 4.6.), Constanze Lindner ("Miss Verständnis", 5.6.), Eva Karl Faltermeier ("Taxi. Uhr läuft", 7.6.), Michael Altinger ("Lichtblick", 13.6.), Claudia Pichler ("Eine Frau sieht weißblau", 14.6.), Franziska Wanninger ("Für mich soll's rote Rosen hageln", 20.6.), Simon Pearce ("Hybrid", 21.6.), Sigi Zimmerschied ("Dopplerleben - Eine Fälschersaga", 27.6.), Luise Kinseher ("Wände streichen. Segel setzen", 29.6.) und Christl Sittenauer ("Frauen sind keine Menschen", 30.6.) sind traditionell auch wieder österreichische Größen zu Gast.

Günther "Gunkl" Paal bietet mit "So und anders" wie von ihm gewohnt eine "abendfüllende Abschweifung" (3.6.). Sonja Pikart, zwar Deutsche, aber seit Langem in Wien lebend und dort auch ins Kabarett hineingewachsen, zeigt am 15. Juni "Ein Spatz, ein Wunsch, ein Volksaufstand". Der charmante Provokateur Martin Puntigam bringt (solo und nicht mit den im Lustspielhaus zu erlebenden Science Busters) mal wieder seine "Glückskatze" mit (23.6.). Und das famose Duo Blözinger ("Erich", 24.6.) ist ebenso wieder mit dabei wie der große Alfred Dorfer ("und. . .", 26.6.).

Los geht es am 1. mit dem frechen jungen Duo Teresa Reichl und Lara Ermer, die als "Gemischter Satz unter Bäumen" Ausschnitte aus ihren Debütprogrammen zeigen. So gesehen ebenso so eine Premiere wie das Duo des fränkischen Schlechte-Laune-Vulkans Matthias Egersdörfer und des Gitarristen Heinrich Filsner, die "Ihre größten Erfolge" auspacken, also typisch verquere Alltags-Beobachtungen und "einen Sack voll guter Schlager" (17.6.). Die erste "richtige" Premiere feiern zuvor Alte Mädchen. Im Debüt-Abend "Macht" dreht sich bei den gar nicht so alten Jutta Habicht, Sabine Urig und Anna Bolk alles um weibliche Kämpfe um die Alphatier-Position. Die drei "Gladiatorinnen des Popkabarett" versprechen dabei "messerscharfe Dialoge, mitreißende Songs und multiple Tanzeinlagen" (6.6.)

Eine weitere Premiere gibt es bei "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie", dem zwar kompliziert betitelten, aber immer grandiosen Duo des streitbaren Ehepaares Wiebke Eymess und Friedolin Müller. "Nummernschieben. Lieblingsnummern" heißt ihr Jubiläumsprogramm zum Zehnjährigen (28.6.). Schräge Mehrpersonenstücke gibt es auch bei Ulan & Bator alias Frank Smilgies und Sebastian Rüger mit ihrer "Zukunst" (16.6.) sowie bei der "Wiederaufnahme" der saukomischen Bonnie-&-Clyde-Groteske "Ratatata!" mit Constanze Lindner, Michael Altinger und Alex Liegl vom 8. bis 10. Juni.

Endgültig ins Comedy-Fach geht es bei Patrizia Moresco und ihrem "Best of Kracher" (18.6.) und bei Michael Mittermeier (12.6.). Den Stand-up-Großmeister und sein "# 13"-Programm sieht man sonst nur im Circus Krone.

Eulenspiegel Flying Circus, Do., 1. Juni, bis Fr., 30. Juni, 19.30 Uhr, Kleiner Posthof im Deutschen Museum, Museumsinsel 1, Tel. 34 49 74