Gegenüber der Praterinsel hat das "Isarflimmern" eröffnet. Dort gibt es nicht nur Drinks in Sonnenstühlen, sondern auch Yoga und Konzerte. Das Einzige, was fehlt, ist Sand.

Von Laura Kaufmann

Die Stadt im Sommer, das ist ein anderes Lebensgefühl. Ein freieres, ein genussfreudigeres, ein alle-Fünfe-gerader-sein-lassendes. Die Biergärten und Terrassen, die See- und das Isarufer füllen sich mit Sonnenhungrigen. Es kann gar nicht genug schöne Orte geben, an denen sich das Wetter genießen lässt. Und so ist es begrüßenswert, dass gegenüber der Praterinsel ein neuer Isarstrand eröffnet hat.

Wobei Strand hier vielleicht falsche Erwartungen weckt; Sand gibt es keinen. Das "Isarflimmern", so der Name, ist eher ein Garten. Die Tische, Liegestühle und Sandsäcke stehen nämlich im Gras. Direkt neben der Praterwehrbrücke, die Steinsdorfstraße im Rücken, Blick auf die Praterinsel. Zum Feierabendbier lässt sich hier einerseits der Pendlerverkehr auf dem Isar-Radl-Highway beobachten, auf der anderen Seite die Abendsonne auf den Gebäuden der Insel.

Alexander Uhl und Tobias Fendt, die gemeinsam unterschiedliche Gastroevents organisieren, stecken hinter dem Projekt. Eine Idee, viele Behördengänge und Anträge später feierten sie am 20. Mai die Eröffnung ihres Isarflimmerns. Mit ins Boot geholt haben sie die Weinbar "Blaue Libelle" und die Cocktailbar "Krake"; die hier jeweils an einem eigenen Stand ihre Kernkompetenzen ans Flussufer bringen.

Ein Teil des Gartens ist mit Wirtshausterrassentischen und -stühlen ausgestattet. Praktisch, um die Hot Dogs (gibt es klassisch und auch in einer veganen Version, 9,50 Euro), Pinsa (12,50 Euro) oder Flammkuchen (10,50 Euro) zu verzehren. Alle Optionen sind eine solide Basis, um sich ein weiteres Bier (4,50 Euro), einen Spritz (8,50 Euro) oder den eigens kreierten "Isarflimmerer" mit Alpenkräutersirup, Prosecco, Tonic, Ingwer und Zitrone (8,50 Euro) zu holen, oder zu der Blauen Libelle oder der Krake zu spazieren. Wie viel los ist am Strand, das ist sehr wochentag- und vor allem wetterabhängig: Ein schnöder Dienstag mit stahlgrauen Wolken wird nur vereinzelte Gäste und Grüppchen anlocken; den Nachbarn, der sein abendliches Bier hier trinkt statt in der Wohnung, die Familie, die noch raus wollte oder eine Runde Freunde, die sich auf einen Feierabendwein verabredet haben.

Detailansicht öffnen An einem warmen Abend sind meist alle Tische und Stühle belegt. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Musik gibt es auch, hier legt eine DJane auf. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Die Cocktailbar "Krake" und die Weinbar "Blaue Libelle" schenken an der Bar aus. (Foto: Leonhard Simon)

Ein schöner, warmer Sommerabend dagegen füllt die Tische. Dann sitzen die Gäste so lange sie dürfen, um 22 Uhr ist Schluss wegen der Anwohner, die Lichterketten leuchten, die Diskokugeln im DJ-Pult glitzern. Musik spielt je nach DJ, das können lateinamerikanische Songs sein oder elektronisch-melodische Beats. Richtig voll wird es zu den Konzerten: Wiesn-Bands spielen, Roland Hefter tritt am 4. August auf, aber auch die Chöre und Schulbands im Programm kommen gut an: "Wir buchen hauptsächlich Münchner für Münchner", sagt Uhl. Dazu gibt es beinahe täglich eine Yogastunde auf dem Strand, für die, die ihren dort erworbenen Kater mit dem herabschauenden Hund bekämpfen wollen. In den Ferien soll es wieder Kinderprogramm geben.

Ob es das Isarflimmern auch im nächsten Jahr geben wird, steht noch in den Sternen, die spät am Abend über der Praterinsel sichtbar werden. Kommt darauf an, wie die Nachbarn reagieren, was die Stadt sagt, und auf die Jahresplanung der Initiatoren. Besser ist es also, den Strand an einem schönen Tag in diesem Jahr zu genießen. So lange dieses ganz besondere Lebensgefühl über der Stadt liegt.

Isarflimmern, Steinsdorfstraße/Ecke Praterwehrbrücke, bei trockenem Wetter bis Mitte September, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag 11 bis 22 Uhr, hello@braincandy.solutions, 089/215291409.