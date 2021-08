Weil die Stadt stabil über der Inzidenz von 35 liegt, verschärfen sich in Innenräumen die Vorschriften. Am Sonntag hat München bereits die nächste wichtige Marke überschritten.

Die Stadt München hat an drei Tagen in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschritten, auch am Sonntag lag der Wert mit 54,4 darüber. Deshalb tritt an diesem Montag, 23. August, die sogenannte 3G-Regel in Kraft, die vor allem das Leben von ungeimpften Menschen komplizierter macht. Denn nur wer vollständig geimpft, genesen oder getestet ist, darf zum Beispiel in Gaststätten, ins Kino oder als Besucher ins Krankenhaus. Ein negativer Schnelltest darf dafür nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test höchstens 48 Stunden alt sein. Hinzukommt: Vom 11. Oktober sind solche Tests kostenpflichtig.

Betroffen von der 3G-Regel sind viele Bereiche des Lebens, die sich in Innenräumen abspielen, also etwa Fitnessstudios, private Feste oder körpernahe Dienstleistungen. Hotelgäste müssen nicht nur bei der Ankunft einen negativen Coronatest vorlegen, sondern auch alle weiteren 72 Stunden.

Neu ist auch, dass ab sofort bei Sport- und Kulturveranstaltungen mit "länderübergreifendem Charakter" statt 35 bis zu 50 Prozent der maximalen Zuschauerzahl zugelassen sind, sofern die zuständige Kreisverwaltungsbehörde zustimmt. Das betrifft vor allem größere Hallen und Stadien. Die absolute Obergrenze steigt von 20 000 auf 25 000 Menschen - was etwa bei Bundesligaspielen relevant ist.

Weil die Sieben-Tage-Inzidenz in München am Sonntag auch die 50er-Marke überschritten hat, könnten die Regeln noch einmal verschärft werden - nämlich dann, wenn der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 bleibt. Dann dürfen sich etwa nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitgezählt werden.