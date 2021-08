Neue Öffnungszeiten in Riem, freie Auswahl bei den Impfstoffen und mehr dezentrale Angebote: Es soll so vielen Menschen wie möglich leicht gemacht werden, sich impfen zu lassen. Denn die vierte Welle macht sich schon bemerkbar.

Von Anna Hoben

Seit einiger Zeit stockt der Fortschritt beim Impfen gegen Covid-19 - nun soll die Kapazität im städtischen Impfzentrum deutlich heruntergefahren werden. Bisher lag sie bei 8000 möglichen Impfungen pro Tag: 7000 in der Messe in Riem und 1000 durch mobile Teams, die in der Stadt unterwegs waren. Das alles an sieben Tagen, so dass 56 000 Impfungen pro Woche möglich gewesen wären. Künftig sollen es höchstens 2800 pro Tag sein, an vier bis sechs Tagen - pro Woche sind dann etwa 14 000 Impfungen möglich. Dies entspricht einer Reduzierung der Kapazität um 75 Prozent. Dennoch soll das Impfzentrum bis Ende April 2022 in Betrieb bleiben. Das hat der Feriensenat des Stadtrats ohne größere Debatte am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) soll sich jetzt um eine verbindliche finanzielle Zusage des bayerischen Gesundheitsministeriums bemühen. Bislang war der Betrieb nur bis Ende September gesichert. Die Reduzierung des Angebots geht auf die Neuausrichtung der bayerischen Impfstrategie zurück. Demnach sollen niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte beim Impfen künftig Vorrang haben.

Die Auslastung des städtischen Impfzentrums ist zuletzt deutlich zurückgegangen und liegt bei maximal 35 Prozent der vorhandenen Kapazität. Auch die Art der Nachfrage hat sich geändert: weg von den zentralen Impfungen in Riem hin zu Angeboten für bestimmte Personengruppen und an besonderen Orten. Dazu zählen Impfungen für Studenten, Obdachlose oder Asylbewerber ebenso wie Aktionen auf dem Marienplatz, in Einkaufszentren, vor Fußballspielen, in Moscheen oder in Behörden mit großem Kundenaufkommen, wie etwa dem Kreisverwaltungsreferat oder dem Sozialreferat.

Das Ziel hinter den niederschwelligen Angeboten ist klar: Es soll so vielen Menschen wie möglich leicht gemacht werden, sich impfen zu lassen - um die Auswirkungen der vierten Welle abzuschwächen. Trotz der Impfmüdigkeit, die in der Bevölkerung festzustellen sei, habe man so zuletzt im Impfzentrum durchschnittlich etwa 2000 Dosen pro Tag verabreicht, heißt es in der Vorlage des Gesundheitsreferats. Bei den mobilen Angeboten seien es zurzeit etwa 800 Dosen pro Tag.

Vom 1. September an gelten neue Öffnungszeiten für das Impfzentrum in Riem. Freitags und samstags wird es geschlossen sein - diese beiden Tage waren bisher bei den Impfwilligen am wenigsten beliebt. Dafür ist donnerstags künftig bis 21 Uhr geöffnet. An allen anderen Tagen der Woche bleiben die bisherigen Öffnungszeiten unverändert: von 9 bis 17.45 Uhr. Ein Termin ist nicht nötig, kommen kann jeder mit Wohnsitz in Deutschland ab 16 Jahren. Der Impfstoff kann frei gewählt werden.

Auch räumlich wird sich das Impfzentrum verkleinern. Bisher nahm es zwei Messehallen ein: In der Halle C4 meldeten die Menschen sich an, in der Halle C3 bekamen sie ihren immunisierenden Piks, auch die Nachüberwachung fand dort statt. Von Oktober an soll das komplette Impfzentrum in einer halben Halle untergebracht werden. Die Halle C3 soll dafür so umgebaut werden, dass sie künftig auch den Check-in-Bereich umfasst. Der Rest der Halle soll als Stand-by-Fläche dienen, so dass es möglich ist, die Kapazitäten schnell wieder hochzufahren.

Das Gesundheitsreferat geht davon aus, dass dies durchaus nötig sein könnte - weil der Bedarf an Auffrischimpfungen hoch sein werde und sehr kurzfristig auftreten könne. Auch wenn neue Virus-Varianten aufträten, könnten zusätzliche Impfungen erforderlich werden. Ein Umzug des Impfzentrums an einen zentraleren Ort kommt laut der Vorlage des Gesundheitsreferats aus Kostengründen nicht in Frage. Es hatte unter anderem die Idee gegeben, dass das Impfzentrum in den Gasteig umziehen könnte, in dem in Vorbereitung auf die Sanierung schon jetzt viele Flächen leer stehen.

Auch die Kontaktnachverfolgung soll künftig in einer halben Messehalle untergebracht werden. Für deren weitere Planung hat das Gesundheitsreferat drei mögliche Szenarien betrachtet. Anhand derer wurde berechnet, wie viele Mitarbeiter bei welcher Inzidenz benötigt werden. Das Referat geht davon aus, dass die Inzidenzen im nächsten halben Jahr den Wert von 225 nicht weit übersteigen werden.

In den Münchner Krankenhäusern macht sich die vierte Welle indes bereits bemerkbar. Am Mittwoch waren 89 Betten mit Covid-19-Patienten belegt, davon 32 Intensivbetten. In der städtischen München Klinik sind es aktuell 16 Patienten, davon sechs auf Intensivstation. Die Zahl sei in den vergangenen Wochen langsam, aber kontinuierlich angestiegen, teilt ein Sprecher mit. Demnach waren es noch vor zwei Wochen sieben Patienten, drei davon auf Intensivstation. Ende Juli waren es noch insgesamt sechs Patienten - alle auf Normalstation.

Auf den Intensivstationen liegen laut dem Sprecher ausschließlich ungeimpfte Patienten; bislang habe es dort keine geimpften Patienten gegeben. Man hoffe nach drei herausfordernden Pandemie-Wellen, dass die Zahl der Covid-19-Patienten, die schwer erkranken, im Herbst niedrig gehalten werden könne, sagt Axel Fischer, Geschäftsführer der München Klinik. "Dafür ist der Impffortschritt im Sommer entscheidend."