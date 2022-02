Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) hält nichts von Bayerns Alleingang bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich. Es sei "ein großer Fehler", die Impfpflicht auszusetzen, die eigentlich für den 15. März geplant gewesen sei. Dies hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag angekündigt. "Die Politik muss Stellung beziehen für die Impfpflicht, denn nur durch sie kommen wir aus dieser Pandemie", so Zurek. In medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen gehe es um Menschen, für die eine Erkrankung mit dem Coronavirus schwere Verläufe oder gar Tod bedeuten könne. "Diese Personengruppe muss unseren besonderen Schutz erhalten." Von Dezember bis Januar ist laut Zurek der Anteil der ungeimpften Mitarbeitenden in Münchens vollstationären Pflegeheimen von 13 auf sieben Prozent gesunken. Das zeige eindeutig, dass die Impfpflicht der richtige Weg sei.