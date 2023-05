So sollen Münchens neue Hochhäuser aussehen

Architektur in München

Zwei Türme, die sich einander zuwenden: Das Foto eines Modells zeigt den aktuellen Stand der Planung für die Hochhäuser an der Paketposthalle.

Die Architekten des Büros Herzog/de Meuron stellen in der Stadtgestaltungskommission einen neuen Entwurf für die zwei 155-Meter-Hochhäuser an der Paketposthalle vor. Sie ernten viel Lob und nur vereinzelt Kritik.

Von Sebastian Krass

Sie betonen wieder die Fassadenform als Abdruck des gewaltigen Hallenbogens nebenan, und sie haben die Schrägaufzüge entfernt: Mit ihrem neuen Entwurf für die zwei 155-Meter-Hochhäuser an der Paketposthalle haben die Architekten vom Büro Herzog/de Meuron aus Basel sich teilweise wieder ihrer ursprünglichen Idee angenähert - und sie liegen damit richtig, zumindest aus Sicht der Stadtgestaltungskommission. Das Gremium, das die Stadt zu Bauvorhaben von besonderer Bedeutung berät, hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die aktuelle Planung mit großer Mehrheit begrüßt und damit den Weg für die weitere Entwicklung des Projekts freigemacht.