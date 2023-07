Interview von Lisa Sonnabend

Es ist leicht bewölkt an diesem Nachmittag und 24 Grad warm, als Dirk Tomsitz, Oberarzt an der Klinik für Dermatologie und Allergologie an der Thalkirchner Straße, ans Telefon geht. Der 37-Jährige ist stellvertretender Leiter des Hauttumor-Zentrums und Leiter der Poliklinik. Seit 2014 lebt er in München und behandelt Patientinnen und Patienten, die an Hautkrebs erkranken.