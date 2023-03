Zivilpolizisten haben am Samstag am Münchner Hasenbergl zwei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen - mit vorgehaltener Dienstwaffe. Der Kontrolle des in Berlin zugelassenen Wagens seien "Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei" vorausgegangen, hieß es am Donnerstag lapidar. Sehr konkrete offenbar: Denn die Beamten, die den Pkw in der Schleißheimer Straße stoppten, fanden neben den beiden 21 und 42 Jahre alten Insassen im Fahrzeuginnenraum ein sorgfältiges getarntes Drogenversteck - und darin etwa ein Kilogramm Kokain im Straßenverkaufswert von mindestens 100 000 Euro.

Die beiden Verdächtigen, albanische Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland, kamen in Haft. Die Identität des älteren Mannes, auf den auch das Schmuggelfahrzeug zugelassen ist, steht jedoch nicht fest, seine Papiere sind gefälscht. Kriminelle Gruppen aus diesem Land werden der Westbalkan-Mafia zugerechnet. Das für organisierte Kriminalität zuständige Fachdezernat soll mit dem aktuellen Fall jedoch nicht befasst sein.