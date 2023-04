Negroni Bar in Haidhausen

Die Negroni Bar bietet in ihrem großräumigem Gastraum ein warmes Ambiente.

Von Benjamin Probst

Eine nach amerikanischem Vorbild eingerichtete Bar, die im Franzosenviertel Haidhausen steht und von Italienern betrieben wird - kann das etwas werden? Ja. Denn in der Negroni Bar vermischen sich diese verschiedenen Einflüsse zu einem eigenen Erlebnis. Erst im Februar feierte die Bar ihren 25. Jahrestag.

Die sternförmigen Straßenzüge nach französischem Vorbild in Haidhausen versetzen den Gast schnell in ein erhabenes Lebensgefühl. Der klassizistische Eingang zur Bar sieht aus, als führe er in ein Nobel-Geschäft. Ganz falsch liegt man damit nicht, denn die Betreiber setzen durchaus auf Exquisites. Aber drinnen ist es dann doch bodenständiger als vermutet.

Ein großer offener Raum mit schlichten Tischen und mit Leder bespannten Stühlen. Alles in Schwarz. Doch durch warme Beleuchtung und vereinzelte Farbsprinkler wird der Raum gemütlich. Farbenfrohe Gemälde tun ihr Übriges. Neben der Kasse - etwas versteckt - hängt ein Bild des Henkelpotts der Champions League. Barbesitzer Michele Fiordoliva gibt sich damit als Inter-Mailand-Fan zu erkennen. "Die Bar soll authentisch sein, und Fußball ist immer ein gutes Thema am Tresen", sagt er.

Detailansicht öffnen Der Fußballpokal in der Negroni-Bar sorgt laut Betreiber Michele Fiordoliva oft für Gesprächsstoff. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Der offene Gastraum mit warmen Licht ist luftig und trotzdem gemütlich. (Foto: Leonhard Simon)

Die italienischen Einflüsse verbinden sich mit der amerikanischen Einrichtung der Bar zu einer interessanten Melange. Dolce Vita und Großstadtchic.

Der Name der Bar ist Programm: Mit der großen Auswahl an Negroni wird hier Campari, der herbere Bruder des Aperol, nähergebracht. Zehn verschiedene Variationen werden angeboten; von spritzig mit Prosecco bis hin zu schwer mit Whiskey.

Die Karte ist humorvoll betitelt: "Old School & New Twist" und liest sich fast wie ein Buch. Sie umfasst fast hundert Cocktails, viele davon Eigenkreationen der Bar. Dazu kommen noch Dutzende Spritzgetränke, Weine, Spirituosen und Liköre.

Detailansicht öffnen In der Negroni Bar ist der Name Programm: die Negroni sind der Stolz des Hauses. (Foto: Leonhard Simon)

Detailansicht öffnen Barbesitzer Michele Fiordoliva steht auch selbst hinter der Bar. Viele der Cocktail-Kreationen stammen von ihm. (Foto: Leonhard Simon)

Daneben hält Fiordoliva 26 verschieden Gin-Sorten bereit - zusammen mit drei unterschiedlichen Tonicwassern können Kennerinnen und Kenner also aus 78 verschiedenen Gin-Tonic-Varianten wählen. Da ist Kenntnis gefragt.

Detailansicht öffnen Auch das Kind unseres Fotografen durfte sich an den alkoholfreien Cocktails versuchen. Der junge Experte war sehr zufrieden. (Foto: Leonhard Simon)

Doch in der Negroni Bar gibt es nicht nur eine breite Auswahl von Drinks - sondern auch Gutes aus der italienischen Küche. Günstig sind die Preise nicht in der Negroni-Bar, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Es gibt Carpaccio, Pasta in Hummer-Weißweinsauce oder Riesenscampi mit Avocado-Spargel. Das Konzept funktioniert - auch weil der Raum groß ist.

Detailansicht öffnen Die ausgefallenen Speisen sollen auch Restaurantgänger in die Bar locken. Laut Fiordoliva funktioniert das Konzept. (Foto: Leonhard Simon)

Man erreiche damit zwei Zielgruppen, sagt der Wirt: die Cocktail-Trinker und die, die gern zum Abendessen ausgehen. "Sitzen die Kunden erst einmal im Restaurant, schaffen es die wenigsten noch in eine Bar."

Negroni Bar, Sedanstr. 9, 81667 München, Telefon: 089/48950154, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 18 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag 18 bis 2 Uhr.