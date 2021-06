Finn Overdick fotografiert alte Agenten-Büros. Dabei ist er schon auf eine nackte Turnerin gestoßen, auf verrückte Täuschungsmanöver und eine Villa in Bogenhausen, die vermutlich in den Irak-Krieg verstrickt war.

Von David Wünschel

Mit dem Beginn der Morgengymnastik öffnete sich der Vorhang. Jeden Tag turnte die blonde Frau am Fenster - und das splitternackt. Dass Agenten in Spionagefilmen über eine Liebschaft stolpern, ist bekannt. Dass aber eine Frau so viele Geheimdienstler enttarnt wie in den Achtzigerjahren in München - das ist selbst im Kino selten der Fall.