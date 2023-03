Die Karstadt-Filiale gegenüber dem Hauptbahnhof wird gerade umgebaut. Am Montag wurde bekannt, dass sie zu den Filialen gehört, die geschlossen werden sollen. 52 seiner noch verbliebenen 129 Warenhäuser will der Konzern insgesamt dicht machen.

Von Heiner Effern und Sebastian Krass

An der Eingangstür zum Galeria-Kaufhaus am Hauptbahnhof hängt an diesem Montag ein Schild. Darauf steht zu lesen: "Sehr geehrte Kunden, aufgrund einer Mitarbeiterversammlung bleibt unsere Filiale heute am Montag, 13. März 2023 geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis." Der Grund dafür ist einfach: Die Beschäftigten des traditionsreichen Kaufhauses, einst das zweitgrößte Kaufhaus der Republik nach dem Kadewe in Berlin, wurden informiert, dass sie in einer "Schließungsfiliale" arbeiten.