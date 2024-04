"La liberté!", heißt der Schlachtruf am Ende des zweiten Akts von Bizets "Carmen". Dass die Kunst frei sein muss, auch von allzu moralistischen Ansprüchen, gehört ebenso zu den Überzeugungen von Josef E. Köpplinger. Man mag also programmatisch lesen, dass der Intendant des Gärtnerplatztheaters seine nächste Spielzeit mit diesem Klassiker eröffnet. Herbert Föttinger wird ihn in der Fassung der Uraufführung inszenieren, also mit (französischen) Dialogen, was zu einem Haus mit Spieloperntradition passt. Dennoch wird der Schwerpunkt 2024/25 stärker als in der laufenden Spielzeit wieder auf größeren Opern liegen, wie bei der Pressekonferenz deutlich wurde. Magdalene Fuchsberger gibt ihr Regiedebüt am Gärtnerplatz bei Händels "Alcina", als Mehrspartenproduktion mit Ballett, bei der Chefdirigent Rubén Dubrovsky seine Kompetenz in Sachen historischer Aufführungspraxis ausspielen kann. Später folgt Donizettis "Liebestrank" in einer Inszenierung von Dirk Schmeding.