Alles wird teurer, nur die Fußball-Europameisterschaft 2024 nicht. Zumindest nicht für die Stadt München . Die kommt als Austragungsort von sechs Turnierspielen im nächsten Sommer wohl billiger davon als ursprünglich gedacht. Wenn der Sportausschuss des Stadtrats am Mittwoch den Finanzmittelbedarf für das Turnier behandelt, fällt die Kostenschätzung jedenfalls um rund 25 Prozent geringer aus als in der ersten Beschlussvorlage vor zwei Jahren noch veranschlagt. Konkret handelt es sich um knapp sieben Millionen Euro, die weniger gebraucht werden.

Im Dezember 2021 hatten die Fachleute des Referats für Bildung und Sport (RBS) mit einer Gesamtsumme von 27,8 Millionen Euro gerechnet, darin enthalten waren 7,65 Millionen für die öffentliche Sicherheit, die auf das Konto des Kreisverwaltungsreferats (KVR) gegangen wären. Das hat seinen Bedarf aber schon in der vorigen Woche um 1,6 Millionen Euro auf 6,05 Millionen reduziert.

Zwischenzeitlich hat auch das RBS seine Zahlen korrigiert, sodass Stadtschulrat Florian Kraus nun eine Kalkulation mit einem Gesamtbudget von 21 Millionen Euro vorlegt. Darin enthalten ist sogar ein zwanzigprozentiger Puffer für "Unvorhergesehenes" wie inflationsbedingte Kostensteigerungen; diesen Puffer haben die RBS-Experten vorsichtshalber verdoppelt im Vergleich zur ersten Schätzung.

"Die Planungen starten immer auf Basis der getroffenen Vereinbarungen und der sich daraus ergebenden Verpflichtungen. So ergibt sich ein erstes Budget, das sich im Laufe der Zeit konkretisiert", erklärt RBS-Sprecher Lukas Schauer. Dabei entstehen "bei der ein oder anderen Ausgabe Änderungen, die mal in die eine, mal in die andere Richtung gehen können".

In diesem Fall spart das RBS am meisten bei seinen Aufwendungen für die Sicherheit sowie bei den Kosten für den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), jeweils rund 2,5 Millionen Euro. "Es kommt auch darauf an, inwieweit der Bund mit hineinspielt und sich an Posten beteiligt", sagt Schauer. Und dadurch, dass sich die Deutsche Bahn als nationaler Partner der EM 2024 engagiert, entfallen Beförderungskosten für die Stadt München. "Die Spiel-Tickets gelten rund um die jeweiligen Partien gleichzeitig als Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr, sind also quasi wie ein kleines Deutschland-Ticket", so Schauer.

Auch bei Rahmenprogramm, Marketing und Kommunikation wird knapp eine Million eingespart. Dafür soll die Stadt laut Beschlussvorlage 150 000 Euro mehr für die Fan-Zone im Olympiapark ausgeben, insgesamt 4,9 Millionen Euro. Einer der wenigen Punkte, die teurer geworden sind.