Am 22. Juli 2016 sicherten Polizisten nach dem Attentat am Olympia Einkaufszentrum das Karlstor in München. Dieses Bild von Sachelle Babbar wurde zum Pressefoto des Jahres in Bayern gewählt. "Panik kann auch gefährlich sein", sagt er.

Von Julian Hans

Sachelle Babbar kann sich noch gut an den Tag erinnern, an dem ihm klar wurde, dass der Journalismus nun endgültig zu seinem Beruf geworden ist. Am 22. Juli 2016 war er am Stachus unterwegs, um ein paar Rechtsextreme zu fotografieren, die dort demonstrierten. Als plötzlich Hubschrauber am Himmel auftauchten und Polizisten mit Maschinenpistolen die Innenstadt durchkämmten. Passanten liefen in Panik umher oder suchten Schutz in Wirtshäusern und Geschäften.