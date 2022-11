SZ Plus Fahrkartenkontrolle : Wie kann man Menschen vom Schwarzfahren abhalten?

"Die Fahrscheine, bitte": Wenn Eduard Imblon in den Münchner U-Bahnen unterwegs ist, fangen viele Menschen an zu zittern. Dabei will ihnen der Leiter der MVG-"Einnahmensicherung" nur zeigen, dass es sich lohnt, eine Fahrkarte zu kaufen. Schafft er das?