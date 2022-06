Wieder was los: Am Münchner Flughafen strömen wieder deutlich mehr Reisende den Fliegern entgegen als noch vor einem Jahr.

An vielen deutschen Flughäfen herrscht derzeit Chaos, auch in München wird händeringend nach Personal gesucht. Was das für die Zukunft dieser Jobs bedeutet - und für Reisende in diesem Sommer.

Von Niccolò Schmitter

Zumindest der Flug nach Mallorca ist nicht gefährdet. In der vergangenen Woche hat die Lufthansa zwar angekündigt, an ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München mehr als 3000 Flüge zu streichen, gleichzeitig aber beruhigt: "Gut ausgelastete klassische Urlaubsziele" seien nicht betroffen. Und nun betont auch Oliver Dersch: "Hier läuft es deutlich besser als an vielen anderen Standorten in Europa."