Das Filmfest im Sommer 2024 wird ein besonderes werden. Es ist das erste Festival unter der Regie des neuen Direktors Christoph Gröner. Einige Neuerungen sind geplant, vieles bleibt beim Alten, nun steht der erste Ehrengast der 41. Ausgabe fest: Die US-amerikanische Schauspielerin Jessica Lange wird in München mit dem Cine-Merit-Award ausgezeichnet, für ihre Verdienste in der Filmkunst.

Die zweifache Oscar-Gewinnerin ("Tootsie", "Operation Blue Sky"), die kürzlich 75 wurde, hat zwar keinen neuen Film dabei, wird aber in München eine Auswahl aus ihrem Œuvre zeigen, die ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem sollen erstmals Fotoarbeiten präsentiert werden, die Lange während des Lockdowns in New York City gemacht hat. Die Werke sollen mehr als zwei Monate lang im Deutschen Theatermuseum zu sehen sein.

SZ Plus Neues Design, neue Trophäen : Das Filmfest München schlägt Wellen Das Kinofestival an der Isar hat sich ein neues Erscheinungsbild verpasst. Frisch und dynamisch will man sein. Ob die Wogen der Begeisterung auch aufs Publikum überschwappen, wird sich im Sommer zeigen. Kolumne von Josef Grübl

Lange, geboren 1949 in Minnesota, feiert seit den späten Siebzigerjahren große Erfolge, wurde mit vielen Preise bedacht, darunter Golden Globes, Emmy- und Tony-Awards. Bekannt wurde sie durch Filme wie "King Kong" oder "Wenn der Postmann zweimal klingelt". Zuletzt war sie an der Seite von Liam Neeson und Diane Kruger im Kinofilm "Marlowe" sowie im Broadway-Stück "Mother Play" zu sehen.

"Jessica Lange passt wunderbar zu uns. Seit vielen Dekaden erfindet sie sich als Schauspielerin immer wieder neu. Und mit der geplanten Fotoausstellung können wir erstmalig in Deutschland eine weitere Facette ihres künstlerischen Schaffens zeigen", sagen Christoph Gröner, Festivalleiter, und Julia Weigl, Künstlerische Co-Leiterin.

Der Eröffnungsfilm, ein paar Festival-Neuerungen sowie die weiteren Ehrengäste werden in den kommenden Wochen bekanntgeben. Es soll sich um mindestens einen weiteren Hollywood-Star handeln.

Das Filmfest München geht von 28. Juni bis 7. Juli über die Bühne. "Wir haben richtig Lust darauf, die Stadt zu begeistern", sagte Gröner zu Beginn seiner Chef-Tätigkeit im SZ-Interview. Gemeinsam mit der neuen Künstlerischen Co-Leiterin Julia Weigl möchte er die Attraktivität des nach der Berlinale bedeutendsten Filmfestivals in Deutschland weiter erhöhen. Gröner ist zunächst für zwei Ausgaben, 2024 und 2025, verantwortlich, bevor ein "Findungsprozess" gestartet werden soll, was die weitere Zukunft anbelangt. Seine Vorgängerin Diana Iljine hatte kurz vor der 40. Ausgabe im Mai 2023 ihren Rücktritt bekannt gegeben - auf eigenen Wunsch, wie sie betonte, nach zwölf Jahren als Direktorin.