Von Anna Hoben

Es ist aufregend gewesen bis zuletzt. Erst wollten sie ihn in Maputo nicht fliegen lassen, weil niemand dort von der neuen Einreiseregelung der Deutschen gehört hatte. Dann durfte er doch fliegen, verpasste aber den Anschluss in Addis Abeba. Einen Tag später als geplant kam er schließlich in Frankfurt an. Am Mittwoch war das, morgens um halb sechs. Die Einreise war dann überhaupt kein Problem. Sie sind nun also wieder zusammen, Charlotte Wagner, 29, und ihr Verlobter Rafael Pontuschka, 31. Mit einem Mietauto fuhren sie nach München. Erschöpft sehen sie aus, als man sie am Donnerstag trifft - aber glücklich. Im Januar hatten sie sich zuletzt gesehen. Dann kam Corona.