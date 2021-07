Miriam Wagner, Sandra Lüders, Daniela Zwicklbauer und Lisa Saumweber (von links) haben das feministische Sexshop-Kollektiv "Consent Calling" gegründet. Der Name ist eine Anspielung auf "Catcalling". So nennt man es, wenn Männer Frauen Sprüche hinterherrufen

Von Anastasia Trenkler, München

Lisa Saumweber und Daniela Zwicklbauer stehen vor einem Sexshop in der Münchner Innenstadt. Im Schaufenster posieren Puppen in Dessous neben Vibratoren, Kondomschachteln und High Heels in Regenbogenfarben. Dahinter verhindern rote Vorhänge, dass man von der Straße aus ins Ladeninnere sehen kann. Wer wissen will, wie es hinter den Vorhängen aussieht, muss erst hineingehen. Daniela Zwicklbauer sagt: "Nicht gerade einladend."