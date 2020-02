Hier wird gefeiert

Sonntag, 16. Februar: Faschingsumzug der Damischen Ritter durch die Münchner Fußgängerzone. Aufstellung in der Sendlinger Straße, Start um 13.13 Uhr.

Samstag, 15. Februar, und Samstag, 22. Februar: Kellerfasching im Biedersteiner Wohnheim von Studenten für Studenten. Karten gibt es jeweils am Veranstaltungstag ab 16 Uhr für zehn Euro an der Kasse. Einlass ist ab 21 Uhr - aber nur mit Kostüm.

Donnerstag, 20. Februar: Unsinniger Donnerstag, Weiberfasching am Viktualienmarkt. Los geht's um 14 Uhr. Männern wird geraten, auf ihre Krawatten Acht zu geben.

Donnerstag, 20. Februar, bis Montag, 24. Februar: "Olylust", mehrtägiger Studentenfasching. Unter dem Motto "Zauberwald" wird die alte Mensa im Olympiadorf für vier Tage zur Partylocation. Tickets kosten zwischen fünf und 25 Euro (www.olylust.de).

Samstag, 22. Februar: Carneval in Rio, Kostümball im Südamerikanischen Stil. Ab 21 Uhr im Bayerischen Hof. Karten gibt es bei München Ticket ab 35 Euro.

Sonntag, 23. Februar: Kinderball der Damischen Ritter "am Hofe Herzog Kasimirs", im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz. Einlass ist ab 12 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro (München Ticket oder an der Kasse).

Sonntag, 23. Februar, bis Dienstag, 25. Februar: "München Narrisch" in der Fußgängerzone. Straßenparty und großes Faschingstreiben, Bühnenprogramm am Stachus sowie am Marienplatz.

Montag, 24. Februar: Medizinerball im Bayerischen Hof, traditionelle Veranstaltung mit Showeinlagen. Karten gibt es ab 11,71 Euro (www.medizinerball.info). Dresscode ist Abendgarderobe mit Maske.

Dienstag, 25. Februar: Tanz der Marktweiber am Viktualienmarkt. Traditioneller Höhepunkt des Münchner Faschings, anschließend wird auf dem Viktualienmarkt und in den angrenzenden Bars gefeiert. Los geht's um 10.30 Uhr.

Dienstag, 25. Februar: Kehrausparty im Muffatcafé. Beginn ist um 17 Uhr, Tickets gibt es an der Abendkasse für fünf Euro. mste