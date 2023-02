In zwei der drei Fälle sind der oder die unbekannten Täter laut Polizei über die Terrassentür in die Wohnungen eingedrungen.

Die Einbruchsserie in München geht weiter - obwohl die Polizei erst vor wenigen Tagen zwei Tatverdächtige festgenommen hat, die für mindestens zwanzig Einbrüche in der Landeshauptstadt verantwortlich sein könnten. An diesem Wochenende gab es drei weitere Einbrüche, alle im Münchner Osten und Südosten - in Steinhausen, Ramersdorf und Bogenhausen.

In zwei Fällen sind der oder die unbekannten Täter nach Angaben der Polizei über die Terrassentür in die Wohnungen eingedrungen, in Bogenhausen gelangten sie über ein Nachbargrundstück zu einem Fenster, das ebenfalls mit Gewalt geöffnet wurde. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von jeweils mehreren Tausend Euro.

Seit Jahresbeginn verzeichnet die Polizei nahezu täglich einen oder mehrere Einbrüche im Stadtgebiet. Laut Volker Hemmert, Leiter des zuständigen Kommissariats, bewegt sich die Zahl der Einbruchsdelikte derzeit nach einem Tiefstand in den Jahren 2020 und 2021 wieder auf das Vor-Corona-Niveau im Jahr 2019 zu, liegt aber noch darunter.