Nach den Ermittlungen in der Landeshauptstadt nehmen die Beamten in Hamburg zwei Männer fest. Sie könnten laut Polizei für eine Vielzahl an Delikten verantwortlich sein.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige in Hamburg festgenommen, die für mindestens zwanzig Wohnungseinbrüche in München verantwortlich sein könnten. Damit scheint ein Großteil der jüngsten Serie an Einbrüchen in Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser in der Landeshauptstadt vor der Aufklärung zu stehen.

Bei den 32- und 39-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um Reisende aus dem Ausland ohne feste Wohnsitze in Deutschland handeln. Nach den Ermittlungen der Münchner Polizei hatten Beamte in Hamburg ein Hostelzimmer durchsucht, in dem beide gewohnt hätten, berichtet ein Polizeisprecher. In Hamburg seien ihnen vier vollendete Taten und ein Versuch nachgewiesen worden.

Die Polizei ermittelt wegen der Vielzahl der aufgefundenen Gegenstände auch nach möglichen Hintermännern. Gegen den Jüngeren wurde in Hamburg Haftbefehl erlassen, der Ältere wurde entlassen.