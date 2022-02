Eskalation in München: Bei der Demo gegen die Sicherheitskonferenz gibt es nur kleinere Zwischenfälle, doch bei einer Gedenkveranstaltung zum rassistischen Anschlag in Hanau kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und Polizisten.

Von Catherine Hoffmann und Franz Kotteder

Bei einer Gedenkveranstaltung zum zweiten Jahrestag des rassistischen Anschlags in Hanau kam es am Samstag zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Beamten setzten Pfefferspray und Schlagstöcke gegen die Teilnehmer der Versammlung ein. Zuvor hatten am Nachmittag rund 1600 Menschen in der Innenstadt friedlich gegen die Münchner Sicherheitskonferenz demonstriert, es gab nur kleinere Zwischenfälle.

Das Kollektiv Communique teilte auf Twitter ein Video, das zeigt, wie Polizeikräfte mit Schlagstöcken gegen Teilnehmer der Gedenkveranstaltung vorgehen. Nach Angaben der Polizei hatten sich am frühen Samstagabend gegen 17:30 Uhr rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Königsplatz versammelt. Sie wollten der neun überwiegend jungen Menschen gedenken, die in Hanau am 19. Februar 2020 erschossen wurden - die Motive waren Rassismus und Hass. Gegen 19 Uhr zogen die Teilnehmer wie angemeldet Richtung Hauptbahnhof mit dem Ziel Georg-Freundorfer-Platz, wo die Abschlusskundgebung stattfand.

In der Luisenstraße kam es dann zur Rangelei zwischen Demonstranten und der Polizei. An einer Baustelle wurde es eng. Die Polizei, die die Versammlung seitlich begleitet hatte, geriet nach Angaben eines Polizeisprechers in Kontakt mit Teilnehmern aus dem schwarzen Block, der Polizeibeamte angegriffen habe. Diese hätten sich mit Schlagstöcken gewehrt, auch Pfefferspray wurde eingesetzt. Dabei seien drei Polizisten leicht verletzt worden.

Während des Zwischenfalls habe ein 20-Jähriger einen Polizisten mit einer verkürzten Fahnenstange auf den Kopf geschlagen. Er wurde nach der Versammlung am Hauptbahnhof unter großem Widerstand seiner Begleiter festgenommen. Auch hierbei sei ein Schlagstock eingesetzt worden, so die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Auch von diesem Einsatz kursieren Videos im Netz. Die Polizei habe, so heißt es auf einer Pressekonferenz am Sonntag, im Vorgriff der Veranstaltung Kenntnisse gehabt, dass gewaltbereite Personen aus linken Spektrum teilnehmen wollten.

"Bei einer Gedenkveranstaltung finde ich so einen Polizeieinsatz fast schon pietätlos"

Riikka Prögler, die auch der Toten von Hanau gedenken wollte, erlebte auf dem Königsplatz erst eine "sehr würdevolle, friedliche und ergreifende Kundgebung", an deren Ende Nelken auf den Stufen der Staatlichen Antikensammlung abgelegt wurden. "Aber die Präsenz der Polizei war extrem hoch", sagt Prögler, die sich auch dem Zug durch die Luisenstraße anschloss und dabei war, als es zum Zusammenstoß mit der Polizei kam; allerdings war sie nicht mittendrin. Die Teilnehmer des Demonstrationszugs hätten skandiert "Wo wart ihr in Hanau?" und "Wir sind friedlich, was seid ihr?". Der Zug sei aufgehalten worden. "Mir ist es zu heiß geworden, ich habe den Weg zurückgenommen Richtung Königsplatz", sagt sie. Dort habe sie ein Polizist angebrüllt: "Mach die Fliege, Abmarsch!". Sie fragte ihn: "Schämen Sie sich nicht?" Prögel findet das Verhalten der Polizei respektlos.

Auch Kerem Schamberger, der ebenfalls zum Gedenken auf den Königsplatz gekommen war und die Veranstaltung mit organisiert hatte, hält den Polizeieinsatz für problematisch. "Bei einer Gedenkveranstaltung finde ich so einen Polizeieinsatz fast schon pietätlos", sagt er, auch weil sich das Gedenken kritisch mit der Polizeiarbeit auseinandersetze. "Da fehlt es der Polizei an Fingerspitzengefühl", sagt Schamberger, den auch der "massive Polizeieinsatz" bei der Demonstration gegen die Sicherheitskonferenz störte.

Unter dem Motto "Stoppt den Kriegskurs der Nato-Staaten" hatten sich am Samstag rund tausend Demonstranten auf dem Stachus zur Auftaktkundgebung versammelt, während im Hotel Bayerischer Hof der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine das beherrschende Thema war. "Sonst zählt die Polizei immer viel weniger als wir", hörte man dann von der Bühne, "dieses Mal sind wir zu viele, um die Abstände einzuhalten. Stimmt ja auch." Deshalb wurde gebeten, sich blockweise am Karlsplatz einzureihen: vorneweg der linke Motorradclub Kuhle Wampe, "danach zuerst der sozialistische Block mit DKP und SDAJ, dann als Zweites der internationalistische Block, danach die Jugend und dann die Refugees und ihre Unterstützer", jeweils mit den passenden Transparenten. So ging es weiter, bis sich am Schluss noch die HipHop-Partei Die Urbane einreihen durfte. Bei manchen Demonstranten herrschte da kurz Verwirrung; ein Mann sagte zu seiner Begleiterin: "Ich will nicht bei den Zapatisten mitgehen! - was sind denn Zapatisten?"

Pünktlich um 14 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung, zu beiden Seiten begleitet und geleitet vom eindeutig größten Block der ganzen Demo: der Polizei. Die stoppte den Zug kurzzeitig 20 Minuten später, im "Jugendblock" war ein sogenannter "Bengalo" gezündet worden, eine rote Rauchfackel, wie man sie eigentlich eher aus der FC-Bayern-Fankurve im Stadion kennt. Ausgerechnet vor dem Pacha-Club am Maximiliansplatz musste der Block halten, bis sich der rote Rauch verzog. Zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kam es aber nicht. Dann ging es weiter.

Die einzig heikle Situation war wohl am Odeonsplatz zu erwarten. Dort war die Polizei besonders gut vertreten, schirmte den Platz mit einer Menschenkette in Uniform und an die 30 Mannschaftswagen ab. Denn dort forderten vor der Feldherrnhalle im eingezäunten Karee knapp 300 Menschen "Frieden für die Ukraine", was sich im Prinzip ja überhaupt nicht widersprach mit den proklamierten Zielen der Demo gegen die Sicherheitskonferenz. Schließlich fanden sich auf beiden Demos große gelbe Schilder mit der blauen Aufschrift "No War!", in den beiden Nationalfarben der Ukraine. Über den Weg zu diesem Ziel gab es freilich durchaus unterschiedliche Ansichten.

Über die Polizeikette hinweg beäugten sich manche Demonstranten neugierig bis misstrauisch. Zwei ältere Herren auf der einen Seite schauten besonders skeptisch. Sie gehörten zu den Exoten der Demo, trugen eine Fahne, die eine Kombination aus den Flaggen Russlands und der Sowjetunion darstellte, und trugen ein Schild mit der Aufschrift: "Putins politische Klugheit stoppt Nato-Imperialismus". Diese Interpretation der Lage, das war klar, wurde auf der anderen Seite nicht geteilt: "Das sind doch Altstalinisten!", fauchte eine Frau aus dem Ukraine-Block.

Aber auch am Odeonsplatz blieb alles friedlich, über die Residenz- und Dienerstraße zogen die Demonstranten weiter zur Schlusskundgebung am Marienplatz. Durch die enge Begleitung der Polizei wirkte er noch sehr viel größer, als er mit seinen rund 1600 Teilnehmern eigentlich war, was auch den Beamten auffiel. "Bleibt's mal alle kurz stehen", sagte einer zu seinen Kollegen, "das schaut ja aus, als ob wir da mitmarschieren." Auch sonst war manches anders geworden nach 20 Jahren Gegendemo zur Sicherheitskonferenz. Nicht wenige Teilnehmer sind inzwischen in Ehren ergraut, und ein großes Transparent mit der Aufschrift: "Weg mit den grünen Kriegstreibern!" wäre früher wohl auch undenkbar gewesen.

Auch im Zuge dieses Protest gab es Festnahmen: Bei der Schlusskundgebung habe ein 49-Jähriger sich offenbar an einer Polizei-Kamera gestört und diese weggedrückt. Andere Teilnehmer hätten sich mit ihm solidarisiert, es sei zu einem Gerangel mit den Einsatzkräften gekommen. Letztendlich habe sich die Lage wieder beruhigt, teilte die Polizei weiter mit. Der 49-Jährige wurde festgenommen. Eine 31-Jährige aus Stuttgart habe während der Abschlusskundgebung am Marienplatz mit einer Holzstange gegen den Kopf eines Polizeibeamten geschlagen. Sie wurde ebenfalls festgenommen.