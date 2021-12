Von Ekaterina Kel

Pflegerinnen und Pfleger der München Klinik sollen eine Zulage bekommen. Diese Entscheidung hat am Freitag der Aufsichtsrat des städtischen Klinik-Unternehmens gefällt. Wie es in einer Mitteilung der Klinik heißt, sollen von der Zulage konkret alle Pflegeberufe in Covid-Bereichen profitieren, sowie zusätzlich alle pflegerisch Beschäftigten in Bereichen, die besonders vom Personalmangel betroffen sind, etwa Intensivstationen, Notfallzentren oder Kinderintensivstationen.

Der Zuschlag ist für zunächst fünf Jahre vorgesehen und soll rückwirkend schon für das Jahr 2021 gelten. Eine konkrete Summe wird nicht benannt. Zunächst müsse die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat verhandeln, heißt es. Man hoffe auf eine "zeitnahe Einigung". "Wir brauchen nachhaltige Lösungen, um den Pflegeberuf dauerhaft aufzuwerten und mehr Menschen für diesen so wichtigen Beruf zu gewinnen", begründete der Aufsichtsratsvorsitzende, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), diesen Schritt.