Ein Lehrer steckt sich mit dem Virus an. Der Arzt meldet das - doch die Schule öffnet am nächsten Tag trotzdem. Der Fall zeigt, warum die Behörden zum Teil nur langsam auf Infektionen reagieren.

Dass sich jener Lehrer, nennen wir ihn Xaver Schmidt, mit dem Coronavirus angesteckt hatte, damit war eigentlich nicht zu rechnen. Es gab kein konkretes Verdachtsmoment, Schmidt war in keinem Risikogebiet gewesen und hatte keinen Kontakt mit jemandem, der als infiziert identifiziert war. Wolfgang Dietrich hat seinen Patienten trotzdem getestet; seit den Faschingsferien mache er das grundsätzlich, wenn jemand mit Erkältungssymptomen in die Praxis komme, sagt der Schwabinger Arzt. Mehrmals habe er auf diese Weise schon unerwartet Corona-Patienten identifiziert. Und auch bei Schmidt meldete das Labor das Virus Sars-CoV-2. Das war am Montagabend, und die Zeit drängte.

Schmidt war zwar bereits krankgeschrieben, doch womöglich hatte er sich in der Schule angesteckt, bei jemanden, der von seiner eigenen Infektion gar nichts wusste. Die Schule musste rasch geschlossen werden, in die Wege leiten musste dies das Gesundheitsamt. Es wäre dafür auch noch Zeit gewesen. Doch die Schule sollte am Dienstag regulär öffnen, die Kinder gingen zum Unterricht. Und das lag offenbar an einem Faxgerät im Amt.

Was Dietrich berichtet, zeigt beispielhaft, wie problematisch es war, Schulen erst nach einer nachgewiesenen Corona-Infektion zu schließen. Auch mehrere Tage später ist der Arzt noch immer aufgebracht. Die Situation sei grotesk, sagt er. Denn für alle Ärzte und Labore gilt: Wollen sie dem Gesundheitsamt einen Corona-Fall melden, können sie dies nicht etwa digital tun, sondern müssen ein Fax schicken - und hierfür gibt es im Gesundheitsamt genau eine Nummer. Unter dieser, sagt Dietrich, habe er jedoch am Montag keine Chance gehabt. Von drei Faxgeräten aus habe er es versucht, ohne Erfolg.

Um 21.41 Uhr schrieb der Arzt schließlich per E-Mail einen Hilferuf ans Gesundheitsamt, fragte, wie er alternativ melden könne, und warnte: Der Patient sei Lehrer und noch dazu mit einer Lehrkraft verheiratet, beide zeigten Symptome. Zusätzlich faxte Dietrich die Corona-Meldung an die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und bat um Weiterleitung ans Gesundheitsamt.

Die Stadt empfiehlt dieses Vorgehen auf ihrer Internetseite lediglich bei dringenden Fällen am Wochenende, etwa bei Infektionen mit Pest oder Ebola. Corona sei aber auch eine Extremsituation, sagt Dietrich. Nach diesem Fax sei er schlafen gegangen. Und merkte deshalb erst am Dienstagmorgen, dass nicht nur das Faxgerät im Gesundheitsamt überlastet war. Sondern dass sich offenbar auch in der Rettungsleitstelle niemand zuständig fühlte. Diese reagierte zwar rasch; der Arzt erhielt nach 20 Minuten ein Antwort-Fax. Doch in diesem stand nur: "Achtung, Fax an falsche Adresse versandt, bitte an richtige Adresse versenden".

Am nächsten Morgen versuchte Dietrich ab 7.25 Uhr weiterhin, die Meldung zu faxen. Um 9.40 Uhr antwortete dann die Meldestelle des Gesundheitsreferats auf seine Email: Er solle es "heute erneut" versuchen: "Wir hoffen aber das Beste."

Weder das Münchner Gesundheitsamt noch die Rettungsleitstelle, am Mittwoch damit konfrontiert, äußerten sich bis Freitagnachmittag zu dem Fall. Auch die Frage, wie schnell eine Schule bei einem positiven Corona-Fall geschlossen werden sollte, ließen die Behörden unbeantwortet.

Als zentrale Engstelle bei der Eindämmung des Coronavirus hat die Stadt zuletzt nicht das Faxgerät im Gesundheitsamt, sondern vor allem die Tests ausgemacht. Seit Mittwoch ist daher eine Drive-In-Teststelle an der Heidemannstraße in Betrieb, zu denen Menschen auf Aufforderung hin fahren können; das ist effektiver als Hausbesuche. Auf der Theresienwiese soll eine zweite Station entstehen.

Die Schule von Xaver Schmidt wurde am Dienstag geschlossen: Um 11.49 Uhr ging Dietrichs Fax an das Gesundheitsamt durch, danach ging es schnell. Die Schülerinnen und Schüler waren den ganzen Vormittag beisammen. Der Arzt sagt, er wisse mittlerweile von einem zweiten Corona-Fall an Schmidts Schule.