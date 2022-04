Nach 16 Monaten ist nun Schluss: Deutschlands zweitgrößtes Impfzentrum in Riem schließt an diesem Freitag. Mehr als eine Million Impfdosen wurden hier verabreicht. Nicht immer lief dabei alles nach Plan.

Von Nicole Graner

Zum Impfzentrum links. Zum Impfzentrum rechts. Überall, so hatte man das Gefühl auf dem Weg nach Riem und in die Paul-Henri-Spaak-Straße 12, standen Wegweiser. Die leuchtend gelben Hinweise auf den Anzeigetafeln der Autobahn sind nun fast alle wieder verschwunden. Nur noch zwei weisen den Weg. An diesem Freitag bekommen Menschen, die wollen, ein letztes Mal die Spritze in den Oberarm. Dann schließt das Impfzentrum - nach 16 Monaten und 1,26 Millionen verabreichten Impfdosen.