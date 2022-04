Coronavirus:Infiziert trotz negativem PCR-Test

Von Annette Jäger, Neubiberg

Schnelltests, die ein falsch-positives Corona-Ergebnis liefern, ist man inzwischen gewohnt. Aber gibt es auch PCR-Tests, die ein falsches Ergebnis liefern? Diesen Eindruck erhalten in diesen Tagen der anhaltenden Omikron-Welle so einige Patienten. Sie verspüren Corona-Symptome, haben einen positiven Schnelltest, aber der PCR-Test fällt negativ aus. Krank fühlen sie sich trotzdem. Eine Frau aus Neubiberg hat sich damit nicht zufrieden gegeben und ist ihrer Erkrankung auf die Spur gegangen. Testergebnisse und Isolationsregeln haben jedoch mehr Verwirrung gestiftet als Klarheit geschaffen.

Bei Grippesymptomen denkt seit zwei Jahren jeder sofort an eine Corona-Infektion. Matt und abgeschlagen, trockener Husten - eine 54 Jahre alte Neubibergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, machte sich auf zum örtlichen Testzentrum. Der dort ausgeführte Schnelltest war positiv, der darauffolgende PCR-Test zeigte jedoch 47 Stunden später ein negatives Ergebnis an. Die Neubibergerin, immer noch von typischen Corona-Symptomen geplagt, machte einen weiteren Schnelltest: wieder positiv. Ein zweiter PCR-Test fiel dann schließlich auch positiv aus. Inzwischen waren seit Symptombeginn sechs Tage vergangen.

So wie der Frau aus Neubiberg geht es derzeit einigen: Nach einer Party entwickeln einige Gäste Corona-Symptome und erhalten dann auch positive PCR-Tests, ein weiterer Gast hat dieselben Symptome, aber sein PCR-Test ist negativ - so klingt ein anderer Fall. "Vereinzelt" sei ihm das Phänomen auch schon vorgekommen, sagt Oliver Abbushi aus Oberhaching, der Versorgungsarzt für den Landkreis München. Die Erklärung liefert Professor Jürgen Durner, Chief Medical Officer und Mitglied der Geschäftsführung des Labors Becker, das Testzentren, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte in München und im Münchner Umland versorgt und täglich mehrere tausend PCR-Tests auswertet.

Ab wann gilt die Isolationspflicht? Sobald die Symptome auftreten oder erst, wenn das Testergebnis vorliegt

Ein Grund für einen zunächst negativen PCR-Test könne eine Corona-Infektion sein, die erst am Anfang steht, erklärt Durner. "Gerade mit Omikron machen wir die Erfahrung, dass die Virusvariante schon zu einem frühen Zeitpunkt der Infektion eine Symptomatik verursacht." Dann liege die Viruslast oft noch an der Nachweisgrenze. Das sei bei Alpha oder Delta anders gewesen. "Da traten die Symptome erst auf, wenn auch die Viruslast schon sehr hoch war." Ein wiederholter PCR-Test nach etwa 24 Stunden müsste aber ein positives Testergebnis bringen, vorausgesetzt, es handle sich tatsächlich um Corona. "Die PCR-Tests sind zuverlässig." Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Qualität des Abstrichs muss gut sein. Wird zu wenig "Material" entnommen, könne dies das Ergebnis verfälschen, sagt der Fachmann. Je nachdem, wo man den Abstrich machen lässt, sei das Personal mal mehr, mal weniger gut geschult und erfahren.

Erst negativ, dann positiv - die Neubibergerin will wissen, wann ihre Isolation beginnt und wie lange sie dauert. Die Antworten, die sie erhält, werfen genauso viele Fragen auf wie das verwirrende Testergebnis. Eine Ärztin des Testzentrums, die die 54-Jährige infolge ihres nun positiven PCR-Tests anruft, teilt mit, dass die Isolation am Tag der ersten Symptome beginne, unabhängig vom Datum des PCR-Tests. Zehn Tage Isolation seien aktuell noch angesagt. Eine Mitarbeiterin im Gesundheitsamt, das die Neubibergerin auf Eigeninitiative anruft, verkündet anderes. Nämlich dass die Isolation erst mit dem positiven PCR-Test beginne, allenfalls zwei Tage früher. Für die Betroffene ist das die schlechtere Variante, die eine deutliche Verlängerung ihrer Isolation bedeutet, denn krank ist sie ja schon viel länger als der PCR-Test anzeigt.

Auf SZ-Nachfrage heißt es im Landratsamt, dem das Gesundheitsamt angeschlossen ist, ganz offiziell: "Bei einem negativen PCR-Testergebnis muss man sich nicht isolieren. Bei einem positiven PCR-Ergebnis beginnt die Isolation in der Regel mit Symptombeginn." Die 54-Jährige aus Neubiberg ist inzwischen auf dem Weg der Genesung. In Isolation ist sie nach ihrem negativen PCR-Test freiwillig geblieben.

Detailansicht öffnen Rät von PCR-Tests ab: Oliver Abbushi, Versorgungsarzt aus Oberhaching. (Foto: privat)

"PCR-Test sticht Schnelltest", bestätigt auch Oliver Abbushi. "Wenn der PCR-Test negativ ist, ist keine Isolation notwendig." Um Ressourcen zu sparen, rät der Arzt jedoch davon ab, dass jeder, der Symptome und einen positiven Schnelltest hat, noch einen zusätzlichen PCR-Test macht. "Die Wahrscheinlichkeit, dass hier Corona vorliegt, ist sehr hoch."

Professor Durner zeigt schließlich noch ein drittes Szenario auf, das der Grund für einen negativen PCR-Test sein könnte. "Hinter vermeintlichen Corona-Symptomen wie Husten kann auch mal ein ganz üblicher grippaler, saisonaler Infekt stecken." Davon gebe es in dieser Saison wieder mehr als im vergangenen Jahr, als noch Kontaktbeschränkungen und Lockdown galten. "Je nach Erreger könnte in diesem Fall ein Schnelltest sogar positiv anschlagen."