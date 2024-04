Am ersten Tag der Cannabis-Legalisierung herrscht mieses Wetter in München. Nur vereinzelt versammeln sich Konsumenten im Freien, um sich feierlich einen Joint anzustecken - und um gegen die CSU anzurauchen.

Von Bernd Kastner und Ekaterina Kel

Es ist in München ohne Zweifel an manchen Tagen schon mehr gekifft worden als an diesem Montag. Dieser 1. April, der erste Tag der Cannabis-Legalisierung, fällt ins Wasser: Wind und Regen machen es Kifferinnen und Kiffern sehr schwer, die neue Freiheit draußen zu genießen.