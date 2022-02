Die Frühstücksburger gibt es in Mary's Garden Club den ganzen Tag über.

In Mary's Garden Club in Neuhausen kann man auch noch am Nachmittag mit Frühstücksburgern oder Waffeln in den Tag starten. Und auch den jüngsten Gästen wird etwas geboten.

Von Hannah Prasuhn

Nur ein paar Meter vom Rotkreuzplatz entfernt soll eine Wohlfühloase warten, inspiriert von fernen Orten und Kulturen. Dort soll man genießen, sich wohlfühlen oder einfach mal abschalten können. Das war der Gedanke von Maren "Mary" Weiß, als sie im September 2021 ihren Mary's Garden Club in einem Altbau-Eckhaus in Neuhausen eröffnete.

Es ist mittlerweile der dritte Münchner Genussort der 34-Jährigen. Mit ihren Eindrücken von Reisen durch die ganze Welt eröffnete sie 2014 mit dem Daddy Longlegs das nach eigenen Angaben erste Açaí-Café Deutschlands, vier Jahre später kam mit Mary's Coffee Club ihr zweites Café in der Maxvorstadt dazu. Wer dort bereits vorbeigeschaut hat, wird Stilkomponenten wie die Lederbänke in ihrem Garden Club wiedererkennen. Dort kann man es sich zudem auf Polstern mit floralen Mustern und Korbstühlen mit samtigen Kissen bequem machen.

Detailansicht öffnen An den Wänden, auf den Bänken oder mitten im Raum: Pflanzen finden sich in Mary's Garden Club wirklich überall. (Foto: Robert Haas)

In Mary's Garden Club wird der weitläufige L-förmige Raum durch Pflanzen unterteilt, die ruhige Ecken schaffen. Der Mix aus knalligen Farben, Pastelltönen, Blumentapeten und die Kontraste zwischen abgerundeten und eckigen Elementen vermitteln einen Flair, der das Lokal auch an einem grauen Wintertag zu einem hellen, entspannten Ort macht.

Um dort einen Platz zu bekommen, sollte man vorab über das Onlineformular auf der Website reservieren. Die Tischfarbe, die einem am meisten zusagt, kann dann vor Ort selbst gewählt werden. In Mary's Garden Club ist laut Weiß unter der Woche meistens um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag viel los, aber auch für Spontane finde sich immer ein Plätzchen.

Was gibt es und was kostet es?

Ruhe, Erholung und bloß kein Stress: Dass das Café dafür stehen will, sieht man auch an der Karte: Feste Zeiten, zu denen gefrühstückt werden kann oder ab denen Rühreier (10,50 Euro) bestellt werden dürfen, gibt es nicht. Den ganzen Tag über werden Frühstücksburger mit Spiegelei, Bacon und Käse (11,50 Euro), aber auch Halloumi-Bowls für 12,50 Euro serviert. Auch Waffeln für 9,50 Euro und Bananenbrot (7,50 Euro) kann man in Mary's Garden Club von morgens bis abends probieren. Die Erdnussbutter, die zu verschiedenen süßen Gerichten dazu bestellt werden kann, ist übrigens hausgemacht.

Auch ansonsten wird üppig serviert und dekoriert mit frischen Früchten, verschiedenen Saucen oder hausgemachtem Granola. Und nicht nur gibt es das Müsli auch noch am Nachmittag, die erste Weißweinschorle für 5,50 Euro wird bereits in der Früh angeboten. Wer beim Frühstück lieber bei einem klassischen Heißgetränk bleiben möchte, zahlt 3,60 Euro für einen Cappuccino. Neben dem Espresso für 2 Euro werden auch Matcha Latte und Golden Milk (4,60 Euro und 4,80 Euro) serviert.

Detailansicht öffnen Die Avocado-Brote kommen bei den Gästen besonders gut an. (Foto: Robert Haas)

"Besonders beliebt sind die Avocado-Brote für 9,50 Euro mit allerlei Toppings", sagt Mary Weiß. Sie selbst empfiehlt die Florentine Waffle (11,90 Euro), "ein Geheimtipp und unsere Interpretation eines Egg Benedict mit Bacon auf einer fluffigen Waffel". Und auch an die kleinsten Gäste wird gedacht. Für Kinder empfiehlt Weiß, einen Babyccino bei den Baristas zu bestellen. Das ist warme aufgeschäumte Milch, die mit Kakaopulver bestreut wird.

Wen trifft man dort?

In Mary's Garden Club sieht man den ein oder anderen Kinderwagen, der in dem Café problemlos abgestellt werden kann. Die Kleinsten haben genug Platz zum Spielen, sowohl innen als auch auf der Sonnenterrasse. Weiß beschreibt ihr Unternehmen als "familienfreundlich". Um das zu unterstreichen, wurden Kinderstühle und ein Wickeltisch angeschafft.

Neben jungen Familien ist das Publikum am Rotkreuzplatz "bunt gemischt, was den Standort so spannend macht", sagt Weiß. Vorbei kommen sowohl Anwohner aus der Nachbarschaft als auch Mitarbeiter aus den umliegenden Büros und dem Krankenhaus.

Kein Wunder, dass hier viele eine Auszeit suchen, auf der Karte findet jeder etwas, der Service ist freundlich, entspannt und schnell. Außerdem wird das Essen besonders hübsch angerichtet, "das Auge isst bekanntlich mit", sagt Weiß - und nicht selten zieht es deshalb auch Foodblogger in das Lokal.

Mary's Garden Club, Nymphenburger Straße 168, 80634 München, Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr