Croissants wie in Frankreich

Das Café Saphir an der Grillparzerstraße ist für seine Croissants bekannt.

Auch bunte Macarons oder klassische Eclairs sorgen in der Boulangerie in Haidhausen für Urlaubsflair. Dabei ist im Café Saphir eines besonders wichtig: Qualität.

Von Yannik Schuster

Die Croissants, Macarons und Eclairs in der Theke vermitteln zunächst den Eindruck, man habe München verlassen und finde sich in einer Pariser Boulangerie wieder. Tatsächlich steht man jedoch im Café Saphir an der Grillparzerstraße, nahe des Prinzregententheaters. Seit 2012 betreiben Issam Ben Ahmed und seine Frau Baran hier das kleine Geschäft. Beide sind eigentlich Akademiker, entschieden sich dann aber doch für eine andere Richtung: die Patisserie. Durch einen privaten Kurs erlangten sie das dafür nötige Wissen. "Anfangs war es schwierig, der Laden lief schleppend, dann wurde es aber immer besser", sagt Issam Ben Ahmed.

Der Anspruch an sich selbst sei einfach zusammengefasst: Qualität. Der Name Saphir kommt schließlich nicht von ungefähr. Während aber der Edelstein eher weniger für den Verzehr geeignet ist, sind es die Croissants im Saphir umso mehr. "Wir verzaubern Sie mit außergewöhnlichem Geschmack und verwenden nur beste Zutaten", heißt es auf der Facebook-Seite der Boulangerie.

Detailansicht öffnen Issam Ben Ahmed und seine Frau Baran betreiben das Saphir seit zehn Jahren. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Grundsätzlich backen beide Betreiber, der Fokus von Baran Ben Ahmed liegt aber stärker auf dem Verkauf, während ihr Mann seinen Schwerpunkt auf die Backstube gelegt hat. Das Ambiente des Cafés wirkt familiär, ohne dabei altbacken zu sein. Die weißen Wände sorgen für eine helle Atmosphäre, die hohen Holztische im Innenraum sowie zwei kleine Tische vor dem Café laden zum Verweilen ein. Viele Sitzplätze bietet das Saphir nicht, wer keinen mehr bekommt, kann sich seine Croissants aber problemlos mitnehmen und zu Hause genießen. "Der Kunde soll sich bei uns wie im Urlaub fühlen, weg vom Alltagsstress und jeglichem Druck", sagt Issam Ben Ahmed.

Was gibt es und was kostet es?

Das Saphir überzeugt mit eher kleinen, dafür aber schmackhaften, buttrigen und fluffigen Croissants (2,10 Euro), Pains au chocolat (2,20 Euro) und Pains aux raisins (2,20 Euro), die Rosinen enthalten. Zudem bekommt man hier die für Süddeutschland eher unüblichen Franzbrötchen (2,20 Euro) sowie Brioche-Teilchen ab 1,70 Euro. Tartelettes mit Zitrone (4 Euro) oder Himbeere (4,20 Euro) sind ebenso für den süßen Gaumen zu empfehlen wie die leckeren klassisch französischen Eclairs (3 Euro).

Optisch sorgen zudem die sehr süßen Macarons für 1,60 Euro das Stück in verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen für das entsprechende Flair. Parisiennes (4,50 Euro), Boules (1,20 Euro) oder Roggensemmeln (1,20) bietet das Saphir als Alternativen für alle, die ihr Frühstücksbrot gerne selbst belegen möchten. Für einen Cappuccino zahlt man hier 3 Euro, für einem Milchkaffee 3,20 Euro.

Wer die volle Auswahl haben will, sollte nicht allzu spät aufkreuzen, denn gegen Mittag lichtet sich die Auslage merklich.

Wen trifft man dort?

Im kulturell diversen München habe sich der Laden zu einem Treffpunkt in der Gegend entwickelt, sagt Issam Ben Ahmed. Er und seine Frau kennen die meisten ihrer Kunden beim Namen und versuchen, so eine freundliche und familiäre Atmosphäre zu schaffen.

Detailansicht öffnen Auch Kindern schmecken die süßen Teilchen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das bedeutet aber keineswegs, dass Laufkundschaft nicht willkommen sei. Senioren oder Kinder, die sich nach Aussage Issam Ben Ahmeds immer auf den Besuch im Saphir freuen, gehören ebenfalls zur Kundschaft. "Menschen mit Anspruch", so fasst er die Zielgruppe des Café Saphir zusammen.

Café Saphir, Grillparzerstraße 49, 81675 München, Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag 8 bis 12 Uhr