Lebensmittelkontrolleure haben 51 hygienische Mängel in einem Restaurant an der Maximilianstraße beanstandet. Nun wurde der Betriebsleiter verurteilt.

Von Andreas Salch

In der Küche des Brenner Operngrills gibt es 120 Schneidebretter. Der Betriebsleiter des beliebten Lokals an der Maximilianstraße kontrolliert davon, wie er sagt, täglich zwei bis drei im Hinblick darauf, ob sie auch wirklich sauber sind. Aber das ist nur eine seiner zahlreichen Aufgaben. "Jeder im Lokal wird geschult und weiß, was zu putzen ist", sagt der 51-Jährige am Donnerstag vor dem Amtsgericht München.