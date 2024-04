Eine mindestens dreiköpfige Einbrecherbande hat jüngst in Bogenhausen Millionenbeute gemacht: teure Handtaschen, Schmuck, Uhren. Experten der Münchner Kriminalpolizei hefteten sich an die Fersen des Trios, das bei seiner Tat gefilmt wurde. Jetzt klickten in Ingolstadt die Handschellen. Das für Bandenkriminalität zuständige Kommissariat 51 ermittelt weiter - die Polizei hält es nicht für ausgeschlossen, dass auch weitere Einbrüche auf das Konto der drei Inhaftierten oder von noch unbekannten Komplizen gehen.

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses am Herzogpark hatte am Karfreitag die Polizei gerufen. Ihr war aufgefallen, dass die Wohnungstüre ihrer Nachbarin aufgebrochen worden war. Die Einbrecher waren da schon über alle Berge. Mitgenommen hatten sie Handtaschen von Hermès, Luxusuhren von Cartier und Schmuck von Bulgari. Gesamtwert der Beute: etwa eine Million Euro.

Die drei Täter - zwei Frauen und ein Mann - hatten aber auch etwas zurückgelassen. Nämlich Aufnahmen der Überwachungskameras, die ziemlich genau zeigten, nach wem die Münchner Polizei suchen musste. Die Ermittlungen führten zu zwei Frauen, 38 und 43 Jahre alt, und einem 26-jährigen Mann mit serbischem, tschechischem und niederländischem Pass. Das Trio hatte sich in einer Pension in Ingolstadt einquartiert.

Die Ermittlerinnen und Ermittler vom Kommissariat 51 kontaktierten am Montag die zuständige Jour-Staatsanwältin, die die Durchsuchung des von den Tatverdächtigen bewohnten Zimmers anordnete. Die drei wurden dort vorläufig festgenommen. Mittlerweile wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen, die Verdächtigen sitzen derzeit in verschiedenen südbayerischen Haftanstalten. Die Tatbeute wurde allerdings bislang nicht aufgefunden.

Vor allem in Bogenhausen gab es in den vergangenen Monaten mehrere Einbrüche, bei denen die Täter jeweils Beute im hohen sechsstelligen Bereich machten. An einem Freitagabend im November erbeuteten Einbrecher in der Chamissostraße Schmuck im Wert von bis zu 100 000 Euro.

Anfang Januar wurden bei einem Einbruch am Normannenplatz Gegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Hunderttausend Euro entwendet. Ein Täter wurde dabei gefilmt. Ebenfalls an einem Wochenende, ebenfalls nahe dem Normannenplatz und ebenfalls über die Balkontür drangen Unbekannte Anfang März in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Es gelang ihnen, mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro zu entkommen.