Bei zwei Einbrüchen in Bogenhausen und in Pasing haben bisher unbekannte Täter Gegenstände und Bargeld im Wert von insgesamt fast einer Million Euro erbeutet. Am Sonntag gegen 12 Uhr stellte ein 58-Jähriger fest, dass in sein Einfamilienhaus eingebrochen worden war. Offenbar ist der Täter über die Balkontür in das Haus eingedrungen und hat Gegenstände und Bargeld im Wert von mehreren Hunderttausend Euro entwendet. Da es von dem Einbruch eine Videoaufzeichnung gibt, wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, schlank, bekleidet mit dunkler Hose, dunklen Schuhen, heller Jacke, Basecap, hellem Handschutz und FFP2-Maske. Die Polizei sucht unter Telefon 089/2910-0 Zeugen, denen am Samstagabend rund um den Normannenplatz in Bogenhausen etwas aufgefallen ist.