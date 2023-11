Am Freitag kurz vor 20 Uhr wurde in einem Einfamilienhaus in der Chamissostraße in Bogenhausen ein stiller Alarm ausgelöst. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellte fest, dass eingebrochen worden war. Die Diebe waren wohl gewaltsam durch ein Fenster eingedrungen und hatten Schmuck mitgehen lassen, dessen Wert die Polizei auf bis zu 100 000 Euro schätzt.

In der Nacht zum Samstag kehrte ein Mann gegen 0.20 Uhr in seine Wohnung in der Dietlindenstraße zurück und bemerkte, dass Einbrecher die Balkontür aufgebrochen hatten. Es fehlte Bargeld in Höhe von 10 000 Euro und Schmuck im Wert von 100 000 Euro. Der Bewohner war zwischen 18.30 und 0.20 Uhr nicht zu Hause, in diesem Zeitraum muss sich der Einbruch ereignet haben.

Zwischen 14.30 und 19.30 Uhr müssen Einbrecher in eine Wohnung in der Thorner Straße in Moosach eingedrungen sein - in diesen Stunden war die Bewohnerin abwesend. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster in der Erdgeschoss-Wohnung und erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von bis zu 30 000 Euro.

Über einen Balkon gelangten Einbrecher am Sonntag in einer Wohnung in der Rudolf-Zenker-Straße in Hadern. Die Tat hat sich wohl zwischen Samstag, 10.15 Uhr und Sonntag, 0.35 Uhr, ereignet - in diesem Zeitraum war der Bewohner nicht zu Hause. Abhanden kamen Schmuck und Bargeld in Höhe von bis zu 50 000 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Zahl der Einbrüche regelmäßig ansteigt, wenn die Tage kürzer werden und es früher dunkel wird - dann sei besondere Vorsicht geboten. Ob die vier Einbrüche vom Wochenende in einem Zusammenhang stehen, wird derzeit noch geprüft. Zu allen Taten bittet die Polizei mögliche Zeugen, die Verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.