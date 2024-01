Die Großdemonstration auf dem Odeonsplatz verlief friedlich, doch wegen einer Aktion von drei Landwirten aus dem Landkreis Mühldorf am Inn ermittelt nun die Polizei. Das Trio fuhr nach der Teilnahme an der Demonstration am Montag gegen 16.50 Uhr auf der Autobahn A94 in Richtung Passau nach Hause und entschloss sich zwischen den Anschlussstellen Feldkirchen-West und -Ost zu einer Blockadeaktion.