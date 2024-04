Von Sarah Maderer

Der Trompeter steht bereit. Von der Schenke aus beobachtet er, wie seine Stammtisch-Kollegen in der Einfahrt des Augustiner-Kellers noch schnell die letzten Schrauben in der Tischplatte versenken. Dann setzt er an. Zum Klang der Bayernhymne zieht der "Stammtisch Kastanie Eins" feierlich in den Biergarten ein und wird an seinem festen Platz unter der gleichnamigen Kastanie aufgestellt. Zahlreiche Bayernfans, die sich an diesem Samstagvormittag im Biergarten fürs Spiel warm trinken, singen die Hymne inbrünstig mit. Die Szene gleicht einer Prozession.