Von Julia Huber

Peter Marschick ist eigentlich Pessimist. Das sagt er selbst so. Er hat einfach schon viel Mist erlebt. Und dazu passte, dass er mit seinem Geschäft, dem "Aquaristik Paradies Haidhausen", seit Jahren zu kämpfen hatte. Nie verkaufte er genug. Immer musste er gucken, wie er die Miete zahlt. Aber letztes Jahr veränderte alles. Plötzlich kamen die Menschen und wollten Fische. Sie wollten das volle Paket: Aquarien, Pflanzen, Futter. In manchen Wochen kauften sie seinen Laden halb leer. Plötzlich war Peter Marschick, der Pessimist, ein Gewinner unter lauter Verlierern.

Klingt wie ein Wunder, würden Manche sagen. Peter Marschick nicht. Er sagt: "Mir geht es momentan besser als vorher." Es ist Mittwochmorgen, Liefertag. Marschick, 52, hat viel zu tun. Er muss auspacken, gleich werden die Kunden kommen. Aus speziellen Transportkisten zieht er große, mit Wasser gefüllte Plastikbeutel, in denen Fische schwimmen. Maronibuntbarsch, Kampffisch, Goldmolly. Er überlegt bei allen Fischen, für wen sie gut geeignet wären. Der Indische Kugelfisch sieht putzig aus, verträgt sich aber nicht mit allen anderen Fischen, "ist was für Liebhaber", sagt Marschick. Guppys gibt es in vielen Farben und manchmal kann man zuschauen, wenn sie Nachwuchs bekommen, "für Kinder das Gängigste".

Seit die Pandemie da ist, wollen sehr viele Menschen ein Haustier. Hundezüchter werden mit Anrufen bombardiert. Die Züchter haben lange Wartelisten. In manchen Zoogeschäften waren Katzen, Wellensittiche, Meerschweinchen ausverkauft. Viele Hersteller von Aquarien kamen mit der Produktion nicht hinterher. Auch bei manchen Fischen gab es Lieferschwierigkeiten. Alle Medien berichteten über den "Hype um Haustiere".

Ein Hype. Für Peter Marschick sind Fische viel mehr. Mit neun hatte er seine ersten Fische, danach war er nie mehr ohne. Er ist fünf Tage die Woche in seinem Laden. Meistens von 10 bis 20 Uhr. Er macht nie Pause. Manchmal ist er auch sonntags da. Und in seiner Freizeit schaut er gern Tierdokus auf Phoenix.

"Der hat schon was für sich", sagt die Kundin über den rosa Kampffisch. Ein Fisch-Flirt

Ein Kunde kommt rein, ein Schwabe mit einem überdimensionierten Jutebeutel. Er ist gekommen, um den Beutel vollzumachen. "I will a paar Pflänzle", sagt er. Der Schwabe zieht jetzt durch den Laden und schaut sich alle Pflänzle an. Es gibt welche mit langen Armen, die sich im Wasser wiegen. Seerosen, die sich drehen. Kurze dichte Pflanzen, in denen sich die Fische gut verstecken können.

Peter Marschick liegt viel daran, mit seinen Aquarien den Fischen ein schönes Zuhause zu bauen. So sagt er das. Viel Platz, viel Grün, keine Fressfeinde. Wenn die Welt draußen schon Chaos ist, kann er sie zumindest im Aquarium in Ordnung halten.

Der Schwabe hat gerade seinen vollen Jutebeutel zur Tür rausgetragen, da kommt eine Frau mit kurzem Haar. Peter Marschick begrüßt sie wie ein Freundin. Sie kommt jede Woche, sie hat mehr als 30 Aquarien zuhause. Heute schaut sie sich die neuen Kampffische an, die am Morgen geliefert wurden. "Der hat schon was für sich", sagt sie über ein rosa-schimmerndes Männchen, kleiner Fisch-Flirt. Die Frau hat früher selbst in einem Fisch-Geschäft gearbeitet, inzwischen ist sie Pflegerin im Krankenhaus. "Tierpflege und Menschenpflege ist ja nicht ganz so weit auseinander", sagt sie. Zwar könne sie die Fische nicht fragen, was los ist, aber sie merke trotzdem, wie die Stimmung im Becken ist, sagt sie. "Wenn alles passt, dann wirken die Fische glücklich."

‹ › Vor der Corona-Krise lief Peter Marschicks Geschäft alles andere als paradiesisch, heute boomt sein "Aquaristik Paradies Haidhausen". Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Maronibuntbarsch, Kampffische, Goldmollys und Guppies - Peter Marschick hat sie alle. Und alle wollen sie. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Wer seinen Fischen etwas Gutes tun will, gönnt ihnen einen wuselnden "Leckerbissen" aus dem Kühlschrank... Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › ...oder ein versunkenes Schiff als Abenteuerspielplatz. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Lassen sich nicht streicheln, hören auf keinen Namen, und flauschig sind sie auch nicht - trotzdem offenbar sehr beliebt. Bild: Alessandra Schellnegger

‹ › Einer von Marschicks Kunden findet die Fische beruhigend. Mit dem Kaffee in der Hand blicke er morgens vor der Arbeit ins Aquarium und fühle sich gewappnet für zwölf Stunden Home-Office. Bild: Alessandra Schellnegger Wird geladen ...

Gäbe es eine Knuffigkeits-Skala für Haustiere, wäre der Fisch relativ weit unten. Er lässt sich nicht streicheln. Er hört auf keinen Namen. Er legt sich nicht dazu, wenn man auf der Couch sitzt. Trotzdem gibt es Fische, die zutraulich sind, sagt Peter Marschick. Manche erkennen, wer sie füttert, und kommen angeschwommen, wenn sie ihn von Weitem am Rhythmus der Schritte erkennen. Manche fressen aus der Hand. Und es gibt Fischschwärme, die nebenher schwimmen, wenn jemand an ihrem Aquarium vorbeigeht.

Ein Paar kommt in den Laden. Eine schicke Frau und ein Mann, der nur Englisch spricht. Sie waren kürzlich schon mal da, um sich über ein Aquarium zu informieren. Jetzt wollen sie es kaufen. Für die Kinder. "Damit mehr Leben in der Wohnung ist", sagt die Frau, "etwas, das Freude macht". Marschick erklärt, was die beiden alles brauchen. An der Kasse häuft sich: ein Aquastar Komplett-Aquarium, drei Säcke Kies, Bodengrundreiniger, Zeitschaltuhr, Folie für die Rückwand, eine Deko-Burg. "One final question", sagt der Mann immer wieder, und dann kommen doch noch jede Menge Fragen hinterher.

Marschick bespricht mit ihm, wie er das Aquarium vorbereiten muss, damit sich die richtigen Bakterien bilden und in zwei Wochen die Fische einziehen können. Es sollen Guppys werden. "Wenn alles soweit ist, sollen Ihre Kinder mit hierherkommen und aussuchen, welche Fische ihnen gefallen", sagt Marschick. Er weiß noch, wie er als Kind mit seinem Vater zum Fische aussuchen ging.

Dass Peter Marschick was mit Fischen machen will, war ihm früh klar. Nach der Schule arbeitete er in einem Gartencenter, schnell wechselte er in die Zooabteilung. Später arbeitete er in Zoogeschäften, aber er wollte selbständig sein. Vor elf Jahren fand er den Laden in Haidhausen - dem Viertel, in dem er immer gewohnt hat. Da dachte er sich: Jetzt oder nie. Er nannte seinen Laden "Aquaristik Paradies Haidhausen", obwohl es überhaupt nicht paradiesisch lief. Er machte weiter, obwohl er zu wenig verkaufte. Obwohl vier Zoo-Geschäfte in der Umgebung schlossen. "Ich habe immer gekämpft", sagt er. Bis jetzt.

In der Früh setzt sich der der IT-Chef vors Aquarium, "ich find das beruhigend"

"One final question", sagt der Kunde jetzt wieder "what if we go for holidays?", wie das mit Urlaub sei. Kein Problem, sagt Marschick, einfach den Futterautomaten auffüllen. Der Mann nickt. Es sei kein Urlaub geplant, aber nächstes Jahr vielleicht.

Weil in der Corona-Zeit alle zuhause sind, kauften sich auch Familien Haustiere, die vorher keine Zeit dafür hatten. Der Verband für das Deutsche Hundewesen schätzt, dass der Verkauf von Hunden letztes Jahr um 20 Prozent gestiegen ist. Tierschutzverbände warnten, dass Corona irgendwann vorbei sei und die Hunde dann vernachlässigt würden. Auch Peter Marschick sieht das kommen. "Nach Corona werden die Hunde alle wieder im Tierheim landen", sagt er. Aber bei den Fischen, sagt er, sei die Sache anders. Die seien nicht traurig, wenn ihr Besitzer wieder ins Büro oder mal in den Urlaub fahre. Solange Futter da sei.

Wenn Peter Marschick spricht, unterteilt er die Menschen in "Aquarianer" und alle anderen. Beide Gruppen kommen an diesem Vormittag zu ihm. Ein Aquarianer im Kapuzenpulli erzählt, er habe erfolgreich zwei Kampffische gepaart. Seine Freundin zeigt Babyfotos. Ein anderer klagt über Schnecken im Becken. Aber es kommen auch Neulinge, die wissen wollen, was dieser Bodengrundreiniger ist. Solange die Leute interessiert nachfragen, findet Marschick das gut. Er erklärt gern. Aber wenn er diskutieren muss, warum sie Futter kaufen sollten, anstatt alte Semmel ins Aquarium zu werfen, wird er stinkig.

Es kommt jetzt ein Mann mit orangener Daunenjacke ins Geschäft. Er will seinen Fischen was Gutes tun, kauft kleine Beutelchen voller wuselnder roter Mückenlarven. Marschick holt sie aus einem Kühlschrank, auf dem "Leckerbissen" steht. Der Mann hat seit sechs Jahren ein Aquarium. "Ich find das beruhigend", sagt er. Er habe einen stressigen Job, leite eine IT-Firma. Morgens setze er sich mit einem Kaffee vors Aquarium und schaue den Rotkopfsalmlern zu, die sich immer im Schwarm bewegen. Dann sei er gewappnet für einen Tag, der aus zwölf Stunden Home-Office besteht.

Der Postbote klopft an der Tür. Er hat ein Päckchen. "Ah meine Visitenkarten", sagt Peter Marschick. Er hat einen großen Stapel nachdrucken lassen. Auch seine Handynummer steht darauf. Er will erreichbar sein, wenn jemand ein Problem mit der Pumpe oder den Wasserwerten hat. Peter Marschick ist gut drauf, er hat heute immerhin ein ganzes Aquarium verkauft. Und dann sagt er etwas, das fast optimistisch klingt: "Es wird jetzt nicht mehr schlimmer werden. Ich glaube, das Geschäft wird nicht mehr einbrechen." Schließlich ist er der Letzte im Viertel.